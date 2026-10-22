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Seis características que comparten las personas más felices

Los expertos en psicología coinciden en que estas no solo valoran lo positivo, sino que comparten estas seis características

22 de octubre de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las personas más felices suelen practicar la autocompasión en lugar de la autoexigencia extrema. (Shutterstock)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Bien dicen los expertos que la felicidad no es un destino al que se llega, sino una habilidad que se entrena. Y es que la vida no está llena únicamente de momentos de sonrisas, sino también de tristezas y dolor, pero el reto es cómo se afrontan y los hábitos y forma de pensar que se adoptan para mantener un estado de bienestar más duradero.

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Si eres de los que se pregunta cómo hace tu amigo o compañero de trabajo para estar siempre positivo, es importante entender qué dice la psicología sobre las personas más felices.

Si bien el ser feliz es subjetivo y varía de una persona a otra, hay seis características que comparten y las hacen tener un diálogo interno menos catastrófico, más esperanzador y orientado a la acción.

¿Qué dice la psicología sobre las personas más felices?

La felicidad es un estado emocional de satisfacción y bienestar, caracterizado por la presencia de emociones positivas y una sensación de plenitud. Más allá de la euforia o el placer momentáneo, es una experiencia profunda que surge al vivir de acuerdo con tus valores y encontrarle sentido a la vida.

Desde la psicología se define como el equilibrio entre disfrutar el presente, la satisfacción vital y el bienestar subjetivo. No se trata de positividad tóxica, sino de reemplazar pensamientos catastróficos por perspectivas más flexibles y orientadas a la acción.

Las personas más felices suelen practicar la autocompasión en lugar de la autoexigencia extrema, focalizan su atención en valorar lo positivo y aprenden a aceptar lo que no pueden controlar. Además, enfrentan los problemas con resiliencia, buscando oportunidades de aprendizaje incluso en los fracasos.

Arthur Brooks, experto de Harvard, agrega que “las personas más felices son las que nunca dejan de aprender por pura curiosidad” ya que “cuando te permites descubrir algo nuevo, la vida se enriquece de forma instantánea”.

Las seis características que comparten las personas más felices

El psiquiatra Javier Quintero, médico experto en el manejo del TDAH, explicó en su cuenta de Instagram que la ciencia ha intentado responder a la pregunta “¿Qué tienen en común las personas que se consideran felices?” y se llegó a la conclusión de que poseen estas seis características en común.

  1. Optimismo: “No se trata de ignorar los problemas sino de cómo los afrontamos, ver oportunidades incluso en los desafíos”, explica Quintero.
  2. Resiliencia: “La vida no es lineal, ser feliz implica seguir adelante incluso cuando nos caemos”.
  3. Procrastinación: “Las personas felices no posponen lo importante, actúan. Digamos que lo de ‘mañana lo voy a hacer…’ no te va a ayudar a ser feliz”.
  4. Tener una sólida red de apoyo: “Relaciones reales, personas con las que contar. No se trata de likes, se trata de vínculos reales”, apunta el especialista.
  5. Gratitud: “Agradecer lo que tienes hoy fortalece tu bienestar y también tus relaciones. No se trata de fijarte en lo que te falta, sino en lo que tienes”.
  6. Ejercicio físico: “Con tan solo 30 minutos al día va a mejorar tu salud mental. Treinta minutos diarios, así de simple y así de potente”.
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PsicologíaSalud mentalbienestar
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La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
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