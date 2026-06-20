Conoce la tendencia de maquillaje veraniego que abraza la naturalidad y luminosidad

La piel vuelve a ocupar el centro del maquillaje. Esta temporada, las tendencias abandonan la cobertura total para apostar por rostros donde la textura, la luz y la naturalidad se convierten en protagonistas. El auge de términos como ‘satin skin’ o el llamado ‘everyday glam’ reflejan un cambio de paradigma: ya no se busca ocultar, sino acompañar.

En este contexto, figuras clave de la industria como Hung Vanngo, responsable de algunos de los maquillajes más reconocibles de Selena Gómez y desde la firma de belleza de la artista, Rare Beauty, sintetiza esta transformación con una premisa clara: “Quiero que la piel se vea natural, no demasiado perfecta”.

Durante años, el maquillaje se construyó sobre la idea de perfección absoluta. Bases de alta cobertura, acabados completamente mates y pieles uniformes definieron una estética que hoy se revisa.

La tendencia actual propone lo contrario: aceptar la textura, permitir que la piel respire y construir el maquillaje desde la ligereza. “La piel es lo más importante en este estilo”, afirma Vanngo, situando el foco en una base que no oculta, sino que realza.

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Este giro responde también a un cambio cultural. La naturalidad deja de ser sinónimo de descuido para convertirse en una elección estética consciente. La piel, con sus matices, pasa a ser el eje sobre el que se articula todo el maquillaje.

‘Satin skin’: el equilibrio entre luz y control

Entre las tendencias más destacadas de la temporada se encuentra la llamada “satin skin”, una piel que combina luminosidad con un acabado pulido, sin caer en el brillo excesivo ni en el mate rígido. El objetivo no es transformar el rostro, sino acompañarlo. Una piel que mejora a lo largo del día, que no se percibe pesada y que mantiene su aspecto natural.

Este efecto se construye a través de productos que equilibran hidratación y fijación. Bases de nueva generación, como las de acabado mate natural, permiten trabajar la piel sin perder frescura. La clave está en conseguir un resultado que evolucione con el paso de las horas.

Uno de los cambios más significativos no está solo en los productos, sino en la forma de aplicarlos. La técnica sustituye a la acumulación. “Siempre empiezo con poca cantidad y construyo la cobertura donde hace falta”, detalla Vanngo. Este enfoque permite evitar el exceso y mantener la textura original de la piel.

“El maquillador trabaja con la técnica de construcción por capas ligeras, para crear una cobertura estratégica”, se explica en esta nueva forma de abordar el maquillaje. La base deja de aplicarse de manera uniforme para centrarse únicamente en las zonas necesarias.

El difuminado se convierte en un paso esencial. “Quiero que la base se funda con la piel y se vea natural”, añade. La frontera entre maquillaje y piel se diluye hasta hacerse casi imperceptible.

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La textura como protagonista

En esta temporada, la piel no se borra, se muestra. Las pequeñas imperfecciones, las variaciones de tono o la textura natural dejan de considerarse errores. Para lograrlo, se reduce el uso de productos matificantes. El exceso de polvo desaparece en favor de acabados más flexibles. La luminosidad se construye desde la hidratación, no desde el brillo artificial.

Este enfoque exige una preparación previa más cuidada. La piel se trabaja antes del maquillaje, no después. La hidratación se convierte en un paso imprescindible para garantizar un resultado uniforme y duradero.

Dentro de esta tendencia, el concepto de ‘Everyday glam’ se posiciona como uno de los más representativos. Se trata de un maquillaje que combina sofisticación y sencillez, pensado para el día a día.

“El resultado es un maquillaje versátil, elegante y fácil de llevar a diario”, se apunta en esta propuesta que redefine el glamur. Lejos de los acabados intensos, este estilo apuesta por una belleza accesible, adaptable a distintos contextos.

Este giro responde también a un cambio cultural. La naturalidad deja de ser sinónimo de descuido para convertirse en una elección estética consciente. (Agencia EFE)

Vanngo lo resume así: “Es un `look´ glamuroso, pero muy fácil de llevar todos los días”. Una declaración que refleja el cambio hacia un maquillaje menos rígido y más funcional.

Cinco claves para entender la piel de la temporada

Las pautas que definen esta tendencia pueden resumirse en cinco principios que marcan la diferencia.

La primera es la cantidad. El producto se dosifica y se aplica con precisión, evitando la sobrecarga. La segunda es la construcción. La cobertura se trabaja por capas, adaptándose a las necesidades de cada zona del rostro.

La tercera es el difuminado. La integración del maquillaje con la piel es esencial para lograr un acabado natural. La cuarta es la textura. Se respeta la superficie de la piel, evitando cubrirla en exceso. La quinta es la preparación. Una piel bien hidratada mejora el resultado y prolonga la duración del maquillaje.

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El cambio en la forma de maquillar la piel refleja una transformación más profunda en la relación con la belleza. El maquillaje deja de ser una herramienta de ocultación para convertirse en un recurso de expresión. La naturalidad ya no es una ausencia de maquillaje, sino una técnica en sí misma. Requiere precisión, conocimiento y una selección cuidadosa de productos.