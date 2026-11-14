Reinhold Jewelers transforma su tradicional Holiday Book en un cortometraje

La Navidad 2026 para Reinhold Jewelers es de estreno y transformación ante la evolución de su emblemático “Holiday Book”.

Por primera vez el tradicional catálogo que combina la alta joyería de prestigiosos diseñadores del mundo con nuestra cultura, el arte e historia puertorriqueña tomará “vida” en la época festiva. La publicación que en los pasados 25 años fue presentada entre páginas evoluciona al formato de cine con el primer cortometraje sobre el Holiday Book.

El proyecto se filmó en el Museo de Arte de Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)

Reinhold Jewelers a tono con la actualidad y la modernidad se atrevió a cambiar de formato y presentar su esperado concepto de joyería a través de un cortometraje en el que las páginas cobrarán vida. Magacín tuvo acceso exclusivo a la filmación del proyecto fílmico que se anticipa será memorable antes las escenas grabadas a las que este medio tuvo acceso en el Museo de Arte de Puerto Rico en Santurce.

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“Este año va a ser diferente. Durante 25 años estuvimos haciendo el Holiday Book, nuestro famoso libro, y ya llevábamos algunos años pensando en cómo podíamos hacer algo diferente. El año pasado, el libro llegó a su máxima expresión: lo imprimimos en pasta dura e hicimos un resumen de los 25 años anteriores”, reveló Mildred Marcano, directora de operaciones y vicepresidenta de ventas y mercadeo de Reinhold Jewelers en Puerto Rico en un aparte con Magacín desde la filmación del cortometraje que tuvo una duración de tres días.

“El proyecto evoluciona y el libro cobra vida. Estamos en otra etapa del proyecto, en otra evolución, y estamos muy contentos con la decisión”, añadió Marcano con gran entusiasmo mientras observaba algunas de las tomas “close up” del proyecto fílmico.

¿Cómo cobra vida el libro?, preguntó Magacín.

“El libro cobra vida gracias a Lorén Aldarondo, la cantante (de Chuwi) que protagoniza el proyecto. Ella es el talento y es como si viviera dentro del libro. Va recorriéndolo, observándolo, y le estamos rindiendo un homenaje a los Holiday Books de años anteriores. Aunque el proyecto evoluciona, seguimos manteniendo lo principal: la joyería y el homenaje que Reinhold le hace a Puerto Rico”, reveló Marcano.

La cantante Lorén Alvarado lidera el cortometraje. (Ramon "Tonito" Zayas)

Aldarondo señaló que desde que supo del proyecto se emocionó mucho por lo que representa y lo vital que es esta iniciativa para Reinhold.

“Desde que lo supe fue una emoción y me siento muy honrada de ser parte de esta campaña y poder estar aquí ha sido maravilloso”, sostuvo la cantante, durante una pausa del rodaje, en el que además estuvo la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

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La vocalista llegó a las 5:00 a.m. al Museo de Arte de Puerto Rico, uno de los lugares en los que se rodó el cortometraje que además tendrá escenas en Café Regina, Miramar y en otros espacios que sirven para que la cantante presente la historia del libro.

Aldarondo, vocalista del grupo que acompañó a Bad Bunny en su monumental gira mundial que recorrió cinco continentes, aclaró entre risas que ella en este proyecto no va a cantar, sino que es “la actriz” por lo que se siente orgullosa de ser parte de concepto que resalta la creatividad artística.

“Hay algo de la creatividad humana que cuando tú ves el tiempo, la calidad del trabajo, el pensamiento crítico detrás de la pieza, uno se siente como ¡Wow! Esto fue creado para representar algo. Así que me siento bien honrada. Cada vez que me pongo una pieza (una joya), siento que llevo encima como el sacrificio de creativos, así que me siento súper emocionada y agradecida”, reiteró la cantante.

Marcano, por su parte, explicó que “el no hacer el libro fue una decisión muy difícil, igual de difícil como escoger el talento”.

La filmación del cortometraje tuvo una duración de tres días. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Después de pensarlo muchas veces, entendimos que tenía que ser una persona que compartiera los valores de la empresa, que amara a Puerto Rico tanto como nosotros y que representara a la mujer puertorriqueña. También tenía que representar el arte, porque nosotros vendemos arte a nuestros clientes. Por eso, esa persona debía tener arte que expresar. Después de evaluar varias propuestas, cuando surgió el nombre de Lorén dijimos: “Esa es la indicada”. Me decían: ‘¿Y si ella dice que no?’¿Qué otra persona podría ser? Para nosotros no había otra opción: tenía que ser ella. Estamos muy contentos de que Lorén forme parte del proyecto”, puntualizó Marcano sobre la participación de la cantante de Chuwi.

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Al igual que en años anteriores, Reinhold realizó un evento especial para presentar este formato del Holiday Book.

¿Cómo han trabajado la transición para los clientes que durante tantos años buscaban el libro impreso?, preguntó Magacín a Marcano.

“Durante 25 años imprimimos el libro, y seguimos manteniendo nuestra visión: destacar la joyería y rendir homenaje a Puerto Rico. Con el paso del tiempo, incorporamos al libro a diseñadores y chefs puertorriqueños, entre otras personas, y eso le dio otra esencia. El libro comenzó a tener vida propia. Entonces pensé que esta era una buena oportunidad para dar el próximo paso. Ya habíamos incorporado a tantas personas que podíamos llevar esa idea de un libro que cobra vida a un cortometraje. No queremos dejar atrás la tradición del libro. Queremos seguir imprimiendo algo. El Holiday Book surgió de lo que llamábamos el Gazette. Era una publicación pequeña que la empresa hacía en los años noventa, y todavía conservamos uno de esos ejemplares. Por eso, decidimos hacer una reimpresión del Gazette, como homenaje al libro y a su historia. Lo estaremos repartiendo durante esa noche y compartiéndolo con nuestros clientes”, puntualizó.

Músicos de la Orquesta Sinfónica participaron en el proyecto. (Ramon "Tonito" Zayas)

Créditos:

Directora: Isabel Rovira Escalante

Directoras creativas: Val Vega, Shelby Díaz

Director de fotografía y editor: Gabriel Díaz (GVSUALS)

Productor y diseñador de sonido: J. Rochet

Protagonista: Lorén Aldarondo

Stylist Vestuario: Kathia Sánchez

Maquillista: Ash Calo