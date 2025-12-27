Maquillista comparte los 6 esenciales que no pueden faltar en tu cartera estas fiestas

Con la llegada de la temporada festiva, la agenda se llena de reuniones, eventos de oficina y celebraciones familiares.

Entre tanto ajetreo y compromisos, no siempre hay tiempo para maquillarse de nuevo. Por suerte, contamos con la guía experta de la maquillista Ingrid Román, quien compartió con Magacín su lista productos esenciales que debes llevar en tu cartera para retocar tu “look” en pocos pasos y lucir impecable en cualquier ocasión.

1. Primer o fijador en “spray”

La regla de oro es que, para mantener el maquillaje fresco y uniforme por muchas horas, hay preparar bien la piel y contar con productos que faciliten el retoque.

“Si ya estás maquillada, puedes aplicar un fijador en spray, que funciona como un primer liviano. Ayuda a satinar la piel y mantener el maquillaje en su lugar, especialmente después de muchas horas de trabajo o con cambios de calor y frío que pueden afectar los poros”, explicó Román.

2. Delineadores resistentes al agua

Para retocar los ojos y mantenerlos definidos durante toda la celebración, conviene siempre llevar en la cartera un buen delineador.

“Mi mayor recomendación es que los delineadores sean resistentes al agua”, enfatizó la experta, quien además sugiere incorporar otros tonos además del clásico negro para resaltar la mirada.

“Me encantan los delineadores marrones, vinos y negros mezclados, es una tendencia que funciona para que (los ojos) resalten más y que suelo aplicar”, comentó la maquillista.

Puedes aplicarlos en el waterline para intensificar la mirada, en la línea superior de pestañas para definir el ojo, o combinarlos según el color que uses para crear un look más dramático o sutil, adaptable a cualquier evento de la temporada festiva.

3. Blush satinado

Un toque de color en las mejillas puede refrescar instantáneamente tu maquillaje y revivir tu semblante, así que no olvides llevarte un blush compacto.

“Es importante que tenga un acabado satinado, no brillo, porque así el maquillaje se ve elegante. El brillo exagerado se ve poco natural y no favorece en las fotos”, enfatizó Román. Sobre la aplicación, sugiere “aplicarlo al sonreír, justo en las manzanitas de los pómulos, y también puedes usar un poco de bronzer en las esquinas para dar profundidad al rostro”, agregó.

Los tonos rosados o durazno son la mejor opción para aportar un aspecto saludable y natural. Además, conviene adaptar la aplicación según la forma de tu rostro: en caras redondas, por ejemplo, difuminar hacia arriba ayuda a no alargar visualmente la cara.

4. Kit de brochas “de emergencia”

Si llevas el maquillaje desde la mañana, durante la tarde o noche querrás refrescar polvo, blush o bronzer. Para eso, un pequeño set de minibrochas en tu cartera es un gran aliado.

“Siempre recomiendo tener un kit básico y de tamaño reducido: una brocha grande para polvo suelto, una angular para bronzer y otra más pequeña para blush. Así puedes retocar y refrescar el maquillaje en cualquier momento sin necesidad de cargar con todo el set grande de tu tocador”, sugirió Román.

5. Labial definidos y duraderos

Para labios perfectos toda la noche, Román aconseja:

“Siempre recomiendo un delineador de labios, puede ser nude oscuro o del tono que prefieras, porque ayuda a que el labial se fije por más tiempo y a definir mejor la forma de los labios. Luego aplicas un labial de larga duración y, si quieres un toque más glam, un poco de gloss encima.”

Con este combo, tus labios se verán definidos y uniformes por horas, sin necesidad de retoques constantes.

6. Polvo compacto

Antes de un evento vespertino o nocturno es probable que necesites refrescar la piel y controlar los brillos. Llevar un polvo compacto en tu cartera permite sellar el maquillaje, matificar zonas específicas y mantener un acabado uniforme.

“Yo siempre recomiendo un polvo compacto pequeño y de buena calidad que puedas usar con una brocha. Así no quitas lo que ya está aplicado y mantienes el maquillaje fresco durante horas”, remarcó Román.

Tip extra: cuidado con la iluminación y las fotos

Durante las celebraciones, no solo importa cómo luce tu maquillaje al natural, sino también cómo se ve bajo luces artificiales y los flashes de las cámaras. Un blush satinado, un polvo compacto y productos de larga duración ayudan a que el rostro luzca equilibrado y natural, evitando brillos o manchas que puedan resaltar en las fotos.

