prima:Suscriptores
MagacínModa
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rosalía protagoniza nueva campaña global de New Balance

La artista española presenta una versión más romántica y femenina del modelo 204L, que estará disponible a partir del 1 de marzo a nivel mundial

28 de febrero de 2026 - 9:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rosalía New Balance (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La cantante Rosalía vuelve a fusionar música y moda como embajadora global de New Balance, al protagonizar la más reciente campaña visual de la marca deportiva, centrada en el modelo 204L.

La campaña, fotografiada por la reconocida artista visual Renell Medrano posiciona a Rosalía en la intersección de la cultura, la moda y la creatividad. Las imágenes destacan tanto la confección técnica del calzado como su creciente relevancia cultural.

Desde que se unió a New Balance como embajadora global en 2025, la intérprete ha integrado la marca a su estética en constante evolución. Ahora, la nueva versión del modelo 204L incorpora detalles ondulados y cordones tipo lazo, aportando una expresión más suave, romántica y femenina a la silueta de inspiración nostálgica. El diseño, en la combinación de colores Sea Salt y Linen, refuerza una elegancia discreta alineada con el estilo audaz y experimental que distingue a la artista.

“Lo que me atrajo del 204L es su equilibrio entre legado y progreso. Es refinado, pero disruptivo”, expresó Rosalía. “Desde el principio, presentar el modelo junto al anuncio de mi embajada con New Balance se sintió como una extensión natural de nuestra visión compartida”.

Rosalía New Balance
Rosalía New Balance (Suministrada)

Por su parte, Chris Davis, presidente de marca y director de mercadeo de la compañía, destacó el rol creativo de la cantante en el desarrollo del concepto visual. “La visión de Rosalía es audaz, intencional e inconfundible. Esto trasciende una campaña tradicional y se convierte en una propuesta más artística”, sostuvo.

El modelo 204L estará disponible globalmente a partir del 1 de marzo de 2026 a través del portal oficial de la marca y en tiendas seleccionadas, con un precio sugerido de $120.

Características

El calzado presenta una parte superior de múltiples piezas con revestimientos en relieve, gráficos serigrafiados en el panel lateral y una suela distintiva de perfil bajo, inspirada en patrones de los años 70 y 2000.

Entre los materiales se destacan la malla (mesh), superposiciones de gamuza y detalles en cuero bovino.

Tags
RosalíaTenis
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
