San Juan Moda prepara gran cierre junto a Vogue y Stela Nollasco

La edición 2025 culina con el evento “Lujo Silencioso” en el Viejo San Juan

17 de diciembre de 2025 - 9:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Stella Nolasco presentará su nueva colección en el cierre de San Juan Moda 2025 (Suministrada)
Por Magacín

La edición de este año de San Juan Moda cerrará con “Lujo Silencioso”, un evento que tendrá lugar el próximo 17 de diciembre en el Cuartel de Ballajá, en el Viejo San Juan.

La jornada contará con la participación de la prestigiosa revista de moda Vogue en la denominada “Noche Vogue”, que incluirá una alfombra especial en la entrada, diseñada para resaltar la estética del evento, y otras experiencias que se presentarán durante la velada.

Además, la noche tendrá como protagonista la presentación de la nueva colección de la diseñadora puertorriqueña Stella Nolasco, reconocida por su trabajo que combina elegancia y diseño local.

El evento tendrá un fin solidario, ya que todos los recaudos de la boletería se destinarán a Casa Cuna San Juan, organización que brinda apoyo a niños vulnerables.

“El cierre de ‘Lujo Silencioso’ es un recordatorio de que el verdadero lujo también se manifiesta en la empatía y en la capacidad de transformar realidades”, expresó Carlos Bermúdez, presidente de San Juan Moda.

“Nos honra que una diseñadora del calibre de Stella Nolasco sea la protagonista de este capítulo, y que Vogue nos acompañe en esta celebración del estilo, el talento y la responsabilidad social”, añadió.

Los boletos están disponibles Ticketera.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: