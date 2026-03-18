Vestidos, estampados y confort: “looks” versátiles para tu próxima escapada

La esencia de la moda vacacional se refleja en siluetas fluidas, estampados alegres y piezas que combinan el glamour de la ciudad con la frescura de la playa.

Tras analizar pasarelas recientes y las últimas colecciones de los grandes diseñadores, te contamos cuáles son las tendencias Resort 2026 que redefinirán la próxima temporada.

Camisas y conjuntos resort: diversión y comodidad

Las camisas tipo resort, de corte relajado y “boxy” (corte cuadrado) , se consolidan como pieza clave, especialmente en estampados audaces y colores vibrantes. Estas camisas se combinan a menudo con shorts o faldas a juego, creando looks coordinados, cómodos y listos para viajar.

Tendencias moda resort 2026 (WGSN)

Glamour vintage renovado

El glamour de los años 60 y 70 regresa con fuerza, destacándose las siluetas de cintura alta, microshorts y rayas náuticas que también se combinan con trajes de baño.

Esta tendencia, conocida como “Retro Riviera”, logra mezclar el espíritu vintage con un toque contemporáneo, ideal para quienes buscan sofisticación y diversión en su vestuario de verano.

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Tendencias moda resort 2026 (WGSN)

Bohemia costera: la mezcla entre boho y náutico

Los kaftanes fluidos, vestidos prairie y pantalones de pierna ancha muestran la fusión de la estética bohemia con influencias náuticas. Los tonos terrosos, naturales y los detalles artesanales como encajes, tejidos abiertos y macramé refuerzan la sensación de piezas hechas a mano y con personalidad. Por esta razón, los “knit dress” son una prenda protagonista.

El "knit dress" es una prenda atemporal, fresca y refinada (WGSN)

Accesorios multiuso

Los pañuelos y sarongs o pareos dejan de ser simples complementos para convertirse en esenciales versátiles. Se usan como cubiertas, accesorios para el cabello o incluso collares statement, apoyando la tendencia del “Day To Night” (del día a la noche), que propone looks que funcionan tanto en la playa como en cenas o eventos casuales.

Tendencias moda resort 2026 (WGSN)

Los cinturones anchos, pañuelos de tejido abierto y bolsos relajados se vuelven must-haves, mientras que los zapatos tipo ballerina y jelly shoes combinan comodidad, versatilidad y un guiño nostálgico a décadas pasadas.

Vestidos de ocasión: comodidad y elegancia

Los vestidos column, slip y drapeados, con encaje, volantes y lunares, están en auge, mientras que las siluetas tipo smock y trapeze ofrecen movimiento y comodidad. Los kaftanes maxi y las siluetas relajadas se alinean perfectamente con la tendencia Retro Riviera, combinando glamour vintage con facilidad de uso.

Tendencias moda resort 2026 (WGSN)

Colores, materiales y acabados

La paleta de Resort 2026 incluye azules marinos, marrones rústicos, pasteles tipo “gelato” y rojos intensos. Las telas se enfocan en algodón transpirable, lino, fibras recicladas y texturas táctiles, como tejidos arrugados, con ligeros brillos que aportan sofisticación y practicidad para viajar. Estas combinaciones crean un look elevado, versátil y listo para cualquier escapada vacacional.