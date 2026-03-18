Vestidos, estampados y confort: “looks” versátiles para tu próxima escapada
Descubre las tendencias de moda Resort 2026 que dominarán la temporada cálida
18 de marzo de 2026 - 11:10 PM
18 de marzo de 2026 - 11:10 PM
La esencia de la moda vacacional se refleja en siluetas fluidas, estampados alegres y piezas que combinan el glamour de la ciudad con la frescura de la playa.
Tras analizar pasarelas recientes y las últimas colecciones de los grandes diseñadores, te contamos cuáles son las tendencias Resort 2026 que redefinirán la próxima temporada.
Las camisas tipo resort, de corte relajado y “boxy” (corte cuadrado) , se consolidan como pieza clave, especialmente en estampados audaces y colores vibrantes. Estas camisas se combinan a menudo con shorts o faldas a juego, creando looks coordinados, cómodos y listos para viajar.
El glamour de los años 60 y 70 regresa con fuerza, destacándose las siluetas de cintura alta, microshorts y rayas náuticas que también se combinan con trajes de baño.
Esta tendencia, conocida como “Retro Riviera”, logra mezclar el espíritu vintage con un toque contemporáneo, ideal para quienes buscan sofisticación y diversión en su vestuario de verano.
Los kaftanes fluidos, vestidos prairie y pantalones de pierna ancha muestran la fusión de la estética bohemia con influencias náuticas. Los tonos terrosos, naturales y los detalles artesanales como encajes, tejidos abiertos y macramé refuerzan la sensación de piezas hechas a mano y con personalidad. Por esta razón, los “knit dress” son una prenda protagonista.
Los pañuelos y sarongs o pareos dejan de ser simples complementos para convertirse en esenciales versátiles. Se usan como cubiertas, accesorios para el cabello o incluso collares statement, apoyando la tendencia del “Day To Night” (del día a la noche), que propone looks que funcionan tanto en la playa como en cenas o eventos casuales.
Los cinturones anchos, pañuelos de tejido abierto y bolsos relajados se vuelven must-haves, mientras que los zapatos tipo ballerina y jelly shoes combinan comodidad, versatilidad y un guiño nostálgico a décadas pasadas.
Los vestidos column, slip y drapeados, con encaje, volantes y lunares, están en auge, mientras que las siluetas tipo smock y trapeze ofrecen movimiento y comodidad. Los kaftanes maxi y las siluetas relajadas se alinean perfectamente con la tendencia Retro Riviera, combinando glamour vintage con facilidad de uso.
La paleta de Resort 2026 incluye azules marinos, marrones rústicos, pasteles tipo “gelato” y rojos intensos. Las telas se enfocan en algodón transpirable, lino, fibras recicladas y texturas táctiles, como tejidos arrugados, con ligeros brillos que aportan sofisticación y practicidad para viajar. Estas combinaciones crean un look elevado, versátil y listo para cualquier escapada vacacional.
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