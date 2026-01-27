Ofrecerán taller gratuito para jóvenes sobre cómo hacer el resumé

1Éxito Universitarios, una iniciativa que forma parte del You First College Program de FirstBank, lanzó su nuevo taller educativo dirigido a jóvenes de 16 a 21 años, “Un resumé sólido hoy, una base financiera mañana”.

El programa está diseñado para fortalecer las competencias profesionales y la preparación financiera temprana de los estudiantes. El taller integra la creación de un resumé efectivo, la elaboración de una presentación digital breve (elevator pitch / video storytelling) y una introducción a la planificación financiera estratégica desde el inicio de la carrera universitaria o laboral.

Como parte de la experiencia, los participantes podrán competir en un concurso final de videos, demostrando cómo aplicarán lo aprendido para abrirse paso en el mundo laboral. El ganador recibirá un paquete de inicio profesional que incluye laptop, LinkedIn Premium, una tarjeta de regalo para ropa profesional y otros recursos esenciales para impulsar su primera etapa laboral.

El mismo taller se ofrecerá en cuatro sesiones virtuales este viernes 30 y sábado, 31 de enero (en diferentes horarios), con la intención de que los jóvenes desarrollen habilidades esenciales para procesos de reclutamiento, entrevistas, comunicación efectiva y trabajo colaborativo, mientras fortalecen valores como el liderazgo, la responsabilidad y la adaptabilidad.

Los talleres están abiertos para estudiantes universitarios, recién graduados y alumnos de grados 11 y 12. Los espacios son limitados y el registro se realizará por orden de inscripción. Los participantes recibirán un manual digital con el contenido del taller.