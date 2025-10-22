Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
22 de octubre de 2025
79°nublado
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Advierten sobre fuertes lluvias en el sur de Haití por la tormenta tropical Melissa

El Servicio Marítimo y de Navegación prevé entre 1 a 3 pulgadas en Aruba y Puerto Rico

22 de octubre de 2025 - 3:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Dirección de Protección Civil de Haití advirtió este miércoles de fuertes lluvias en el sur del país, a causa de la tormenta tropical Melissa. (NHC/NOAA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Puerto Príncipe— La Dirección de Protección Civil de Haití advirtió este miércoles de fuertes lluvias en el sur del país, a causa de la tormenta tropical Melissa, que podría convertirse en huracán este jueves en su ruta a esta nación y Jamaica, de acuerdo con los pronósticos.

RELACIONADAS

“Es posible que esta tormenta tropical traiga fuertes lluvias y vientos en las zonas del sur”, alertó el responsable de Protección Civil, Emmanuel Pierre, en un mensaje dirigido a la ciudadanía.

El funcionario llamó a la población de los departamentos de Grand’Anse, Nippes, Sur, Sureste y Oeste, para que, “teniendo en cuenta su grado de vulnerabilidad y su capacidad para hacerle frente, actúen con prudencia”.

Al mismo tiempo, el Servicio Marítimo y de Navegación de Haití (Semanah) prohibió las actividades en toda la costa sur y oeste del país dese este miércoles “y hasta nuevo aviso”.

La tormenta tropical Melissa avanza muy lentamente hacia el suroeste de Haití y Jamaica al tiempo que se espera un fortalecimiento que la convierta en huracán este jueves, de acuerdo con el último informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

El NHC mantiene un aviso de vigilancia de huracán para la península suroeste de Haití, desde la frontera con República Dominicana hasta Puerto Príncipe, y una vigilancia de tormenta tropical para Jamaica.

El NHC advirtió que condiciones de huracán son posibles en el área bajo vigilancia en Haití a partir del jueves por la noche, mientras que Jamaica podría comenzar a sentir condiciones de tormenta tropical entre el jueves y el viernes.

Las lluvias asociadas con Melissa podrían alcanzar entre unas 5 a 10 pulgadas en el sur de República Dominicana, el sur de Haití y el este de Jamaica hasta el sábado, con acumulaciones locales mayores que podrían causar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. En el norte de esos países, se prevén entre 2 a 4 pulgadas y entre 1 a 3 pulgadas en Aruba y Puerto Rico.

Tags
Breaking NewsTormenta tropicalJamaicaHaitíRepública DominicanaPuerto RicoCentro Nacional de HuracanesServicio Nacional de Meteorología
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 22 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: