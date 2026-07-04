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Calor, polvo del Sahara y fuegos artificiales: ¿lloverá durante las celebraciones del 4 de julio?

Conoce qué condiciones anticipa el Servicio Nacional de Meteorología para este fin de semana

4 de julio de 2026 - 8:35 AM

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El Servicio Nacional de Meteorología exhortó a la ciudadanía a mantenerse hidratada y a limitar la exposición al aire libre durante el pico del evento. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Entre celebraciones al aire libre, playas concurridas, barbacoas y pirotecnia, este 4 de julio transcurrirá bajo un panorama dominado por calor, polvo del Sahara y condiciones secas en gran parte de Puerto Rico.

El meteorólogo Carlos Anselmi, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que las condiciones estarán dominadas por una masa de aire seco asociada a la entrada de particulado del Sahara, con concentraciones que fluctúan entre moderadas y altas.

El pico del evento se espera durante la tarde, por lo que la calidad del aire podría deteriorarse a través del día.

Ante ese panorama, Anselmi recomendó a las personas vulnerables al particulado, particularmente aquellas con condiciones respiratorias, seguir las recomendaciones de sus médicos y tomar precauciones si planifican permanecer al aire libre por periodos prolongados.

Aun con la presencia de aire seco, la humedad disponible podría dar paso a algún que otro aguacero durante la tarde, especialmente en el oeste de Puerto Rico y en zonas montañosas del este y del sur. Sin embargo, no se espera lluvia significativa durante el día.

Para horas de la noche, cuando muchas personas podrían salir a observar fuegos artificiales o participar de actividades con pirotecnia, el norte de la isla debe permanecer mayormente estable. No obstante, debido al flujo del viento y la cercanía de la humedad, sectores costeros del este y del sur podrían observar algunos aguaceros pasajeros.

Con miras a las actividades del 4 de julio, Anselmi también llamó a la ciudadanía a tener precaución con el uso de pirotecnia y barbacoas, debido a que muchos sectores de Puerto Rico se mantienen atípicamente secos.

“Hay mucha vegetación seca”, advirtió, al exhortar a las personas a mantener conciencia de sus alrededores al encender cualquier objeto.

Un descuido o mal uso del fuego, señaló, podría ocasionar incendios que se propaguen rápidamente y pongan en riesgo residencias y vidas.

Las temperaturas también se mantendrán bastante calurosas. Aunque al momento no hay una advertencia de calor en efecto, el SNM se mantiene monitoreando activamente las condiciones, ya que, a medida que la nubosidad se aleje, existe el potencial de que las temperaturas aumenten rápidamente durante la tarde.

El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado.El incremento ocurre en momentos en que sectores de la isla registran condiciones atípicamente secas, con áreas bajo sequía moderada y severa, particularmente en zonas del sur, una de las regiones donde históricamente se reportan más incendios forestales.Se han observado puntos calientes en municipios como Salinas, Juana Díaz, Coamo, Lajas y Cabo Rojo, zonas que suelen figurar entre las más secas de la isla.
1 / 6 | Entre humo y llamas: así es como el Cuerpo de Bomberos combate incendios forestales en Puerto Rico. El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado. - Suministrada

Anselmi destacó que, cerca del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, la temperatura mínima ya rondaba los 81 grados Fahrenheit a eso de las 7:44 a.m., una lectura elevada para horas tan tempranas.

El calor continuará mañana, domingo, cuando también se espera la presencia de mucho particulado del Sahara. Además, un aumento en la humedad podría favorecer la formación de tronadas fuertes en horas de la tarde sobre el oeste, el interior y otros puntos de la isla.

Aun así, el meteorólogo recalcó que el calor seguirá siendo el mayor impacto.

En cuanto a las condiciones marítimas, el riesgo de corrientes marinas es moderado para las playas del este y sureste de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Anselmi advirtió que podrían formarse corrientes marinas, especialmente cerca de estructuras creadas por el ser humano, así como en áreas rocosas.

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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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