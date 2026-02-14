Queda sin efecto advertencia de inundaciones para municipios del centro y sur de Puerto Rico
El desarrollo de tormentas eléctricas en la zona produjo fuerte lluvia
14 de febrero de 2026 - 3:30 PM
Actualizado el 14 de febrero de 2026 - 5:13 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) canceló este sábado la advertencia de inundaciones que había emitido a eso de las 3:00 p.m. para varios municipios de Puerto Rico que experimentaban fuertes aguaceros.
Según la dependencia federal, los siguientes pueblos estuvieron bajo la advertencia de inundaciones:
⚠️JUANA DÍAZ, PONCE, VILLALBA ⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) February 14, 2026
Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones.
Until | Hasta: 4:30 PM AST Feb 14, 2026.#PRwx pic.twitter.com/pHvPWH32kN
De acuerdo con la agencia meteorológica, a eso de las 3:00 p.m. del sábado, el radar Doppler mostraba fuertes lluvias producidas por tormentas eléctricas en zonas del sur y centro de la isla.
El SNM dijo que se registraron inundaciones leves y acumulación de agua en algunas carreteras de pobre drenaje.
Entre los sectores que se vieron afectados por la lluvia en el sur de Puerto Rico se encuentran Coto Laurel, Luis Llorens Torres, Aguilita, Guayabal, Capitanejo, Potala Pastillo, Las Ollas, Río Cañas Abajo, Marueno, Playita Cortada y Tallaboa.
⚠️ CAYEY, CIDRA ⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) February 14, 2026
Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones.
Until | Hasta: 5 PM AST Feb 14, 2026.#PRwx pic.twitter.com/qq1NHuGKld
Mientras que en el centro las áreas impactadas incluyen a las parcelas Nuevas y las parcelas La Milagrosa.
La agencia meteorológica urgió a la ciudadanía a conducir con precaución y a mantenerse alejado de cuerpos de aguas y de carreteras inundadas.
