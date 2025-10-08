Opinión
8 de octubre de 2025
Acusan a hombre de tener materiales explosivos cerca de iglesia en Washington D. C.

Louis Geri, de Nueva Jersey, fue arrestado el domingo y está detenido sin derecho a fianza hasta una audiencia pautada para el jueves

8 de octubre de 2025 - 2:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Louis Geri, de 41 años, de Vineland, Nueva Jersey, fue acusado de posesión de un artefacto destructivo después de su arresto el domingo afuera de la Catedral de St. Matthew, muestran los registros judiciales. (Mariam Zuhaib)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington— Un hombre de Nueva Jersey fue arrestado bajo cargos de que tenía materiales explosivos en su posesión cerca de una iglesia en Washington, D. C., que se preparaba para celebrar una misa anual que marca el inicio del período del Tribunal Supremo de Estados Unidos, según la policía y los registros judiciales.

RELACIONADAS

Louis Geri, de 41 años, de Vineland, Nueva Jersey, fue acusado de posesión de un artefacto destructivo después de su arresto el domingo afuera de la Catedral de St. Matthew, muestran los registros judiciales.

Algunos jueces de la alto foro usualmente asisten a la Misa Roja anual. Ningún juez asistió a la celebración de este año, dijo un portavoz de la corte.

Oficiales de policía estaban despejando el área cerca de la iglesia católica romana antes de la ceremonia cuando vieron a Geri instalando una tienda de campaña en los escalones que conducen a la iglesia. Geri había sido excluido de las instalaciones previamente y fue arrestado cuando se negó a mover su tienda de la propiedad de la iglesia, dijo la policía.

Geri le dijo a la policía que tenía artefactos explosivos y dijo: “Quizás quieran retroceder y llamar a los federales”, según un informe policial. Geri también sostenía un encendedor de butano y tenía una bolsa que contenía viales de un líquido amarillo, dijo la policía.

En la tienda, los investigadores encontraron lo que parecían ser partes para hacer un “artefacto destructivo”, dice una presentación judicial.

Brett Kavanaugh, durante su testimonio ante el Senado.Brett Kavanaugh, durante su testimonio ante el Senado.Brett Kavanaugh, durante su testimonio ante el Senado.
1 / 26 | Los rostros de Kavanaugh durante su testimonio ante el Senado. Brett Kavanaugh, durante su testimonio ante el Senado. - The Associated Press

Geri “describió sus artefactos como granadas y explosivos que contenían (nitrometano) con una banda de goma asegurando un fusible para ser utilizado para la detonación”, dice la presentación.

La policía dijo que también encontraron papeleo en posesión de Geri que expresaba “animadversión significativa” hacia la iglesia católica romana, el pueblo judío, “miembros” del Tribunal Supremo y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Geri está representado por un abogado del Servicio de Defensoría Pública para el Distrito de Columbia, muestran los registros judiciales. El abogado y un portavoz de esa oficina no respondieron de inmediato a los mensajes que buscaban comentarios sobre los cargos.

Un juez del Tribunal Supremo de D. C. ordenó que Geri permaneciera detenido sin derecho a fianza hasta una audiencia el jueves.

Breaking NewsWashington D. C.Nueva JerseyTerrorismoTerrorismo en Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
