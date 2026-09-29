Adiós al papeleo: así podrás solicitar tu pasaporte completamente en línea en 2027

1 / 15 ¿Te gustaría tener el pasaporte español? Así fue la acogida de la propuesta que promueven para los boricuas

Hace un año, la propuesta que busca concederles la nacionalidad española a los puertorriqueños, de forma reparativa, parecía ser una curiosidad jurídica en España. Esta semana, al ser expuesta en Puerto Rico, se convirtió en un tema de entusiasmo colectivo que conectó con la identidad boricua.

Itzel Rivera