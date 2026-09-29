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Adiós al papeleo: así podrás solicitar tu pasaporte completamente en línea en 2027

El nuevo sistema permitirá completar el trámite desde cualquier lugar, sin tener que acudir personalmente a una oficina

29 de septiembre de 2026 - 12:38 PM

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El trámite podrá realizarse desde un teléfono móvil.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los ciudadanos estadounidenses podrán solicitar por primera vez un pasaporte de forma totalmente digital a partir de 2027, anunció este martes el secretario del Departamento de Estado federal, Marco Rubio.

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El jefe de la diplomacia estadounidense realizó el anuncio después de que el presidente, Donald Trump, presentara la nueva web America.gov, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para reunir servicios del Gobierno federal en un solo lugar.

“A partir del próximo año, los estadounidenses podrán solicitar su primer pasaporte completamente en línea”, afirmó Rubio.

El trámite podrá realizarse desde un teléfono móvil: los solicitantes podrán introducir sus datos personales, subir una fotografía, pagar la tasa correspondiente y recibir el documento en sus domicilios.

Según explicó Rubio, el nuevo sistema eliminará la necesidad de imprimir formularios, pedir citas presenciales, hacer filas o tomarse fotografías en establecimientos como farmacias.

La medida también permitirá a los solicitantes evitar el pago a intermediarios que actualmente realizan esos trámites en su nombre, agregó el secretario de Estado.

Hace un año, la propuesta que busca concederles la nacionalidad española a los puertorriqueños, de forma reparativa, parecía ser una curiosidad jurídica en España. Esta semana, al ser expuesta en Puerto Rico, se convirtió en un tema de entusiasmo colectivo que conectó con la identidad boricua. “Un millón de españoles abandonados, cedidos, desnaturalizados y casi del todo olvidados. Una catástrofe moral, histórica y jurídica en la historia de España, pero eso se ha acabado, llegó la hora de Puerto Rico”, exclamó el autor de la propuesta académica, Rafael Maldonado de Guevara, seguido por aplausos eufóricos.Las presentaciones musicales de cierre estuvieron a cargo de Juan Riestra y Los Hermanos Cepeda.
1 / 15 | ¿Te gustaría tener el pasaporte español? Así fue la acogida de la propuesta que promueven para los boricuas. Hace un año, la propuesta que busca concederles la nacionalidad española a los puertorriqueños, de forma reparativa, parecía ser una curiosidad jurídica en España. Esta semana, al ser expuesta en Puerto Rico, se convirtió en un tema de entusiasmo colectivo que conectó con la identidad boricua. - Itzel Rivera

El lanzamiento de esta nueva web coincide con la apuesta de Trump por no frenar el desarrollo de la inteligencia artificial, pese a que líderes de la industria han reclamado una regulación que garantice la seguridad de esta tecnología.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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