Arrestan a tiktoker por atropellar fatalmente a un hombre durante una transmisión en vivo

El pasado 3 de noviembre, la famosa tiktoker Tynesha McCarty Wroten, también conocida como ‘Tea Tyme’, se vio involucrada en un fuerte escándalo tras cometer una imprudencia al volante. Según información de las autoridades, la mujer atropelló a un hombre.

En las últimas horas, se confirmó que la creadora de contenido fue arrestada y puesta a disposición de las autoridades para dar inicio a un proceso judicial en su contra.

Arrestaron a creadora de contenido en Estados Unidos

Se conoció en información de varios medios locales que el teniente Paul Kehrli, del departamento de policía de Zion, Illinois, informó que la víctima del siniestro vial fue Darren Lucas, un hombre de 59 años, quien perdió la vida en el lugar.

Los hechos habrían ocurrido mientras ‘Tea Tyme’ estaba en una transmisión en vivo, lo que se considera una de las principales hipótesis de la distracción que causó el accidente.

Al parecer, Tynesha iba conduciendo un vehículo Ford Edge en medio de una intersección en Zion, Estados Unidos, cuando de repente, se pasó el semáforo en rojo y atropelló al hombre.

Al sector llegaron las autoridades competentes, que hicieron la respectiva recolección de material probatorio, incluidas las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector. Lo anterior reveló detalles clave que permitieron hacer efectiva la captura en su contra y la posterior imputación de los delitos.

Tynesha McCarty Wroten, también conocida como ‘Tea Tyme’. (El Tiempo / GDA)

Lo que dice el reporte de las autoridades

El medio People reveló detalles del comunicado emitido por el Departamento de Policía de Zion, en el que determinaron que la víctima identificada como Darren Lucas caminaba por la zona mientras iba de camino a su casa después de terminar su turno en un supermercado.

El hecho habría sido alertado por varios ciudadanos, “quienes se comunicaron con los investigadores” y, además, indicaron que la creadora de contenido presuntamente iba distraída con su celular.

Tras la verificación de las grabaciones y con un análisis de las publicaciones de Tynesha, se logró constatar su culpabilidad en el accidente que le arrebató la vida a Darren.

Luego de los adelantos en la investigación y la legalización de la captura de la tiktoker, la familia del hombre, de 59 años, se pronunció sobre el caso,

“La familia y yo estamos contentos de ver que las ruedas de la justicia se mueven”, expresó un familiar a The Guardian.