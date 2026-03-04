Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Casa Blanca no descarta desplegar tropas sobre tierra en ofensiva contra Irán

El secretario de defensa, Pete Hegseth, negó, sin embargo, que Estados Unidos tenga actualmente tropas en el terreno de Irán

4 de marzo de 2026 - 4:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta hace poco, los helicópteros Apache sólo podían ser utilizados para defender tropas estadounidenses. (Archivo / AP)
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha prometido que la ofensiva de Estados Unidos contra Irán continuará varias semanas más hasta destruir todo su programa de misiles.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington- La Casa Blanca no descartó este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, vaya a ordenar el envío de tropas terrestres a Irán, aunque dijo que “de momento” esta opción no forma parte del plan inicial para la operación Furia Épica contra la república islámica.

“No forma parte del plan para esta operación en este momento, pero desde luego nunca descartaré opciones militares en nombre del presidente de Estados Unidos ni del comandante jefe”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en su primera rueda de prensa desde el inicio de la ofensiva contra Irán.

Leavitt insistió en que no se puede eliminar una opción que para el presidente “está sobre la mesa”.

“Sé que muchos líderes en el pasado preferían descartar opciones sin comprender completamente cómo podrían evolucionar las cosas”, añadió la portavoz.

El lunes, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, negó que Estados Unidos tenga actualmente tropas en el terreno de Irán, pero no descartó un futuro despliegue en el país para concluir con la operación contra la República Islámica.

En una rueda de prensa en el Pentágono este miércoles, Hegseth señaló un posible marco temporal más largo para el conflicto que el que había propuesto anteriormente la Administración Trump, diciendo que la campaña podría durar hasta ocho semanas.

Más de un mes después, el Departamento de Defensa expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima.Algunas de las imágenes captadas desde el aire muestran a helicópteros AH-1Z Viper y UH-1Y Venom sobrevolando regiones del sur de Puerto Rico.The New York Times reportó que 10,000 tropas se encuentran en la región del Caribe, "la mayoría de ellos en bases de Puerto Rico", mientras que en el Caribe navegan ocho buques de guerra y un submarino de la Marina.
1 / 25 | Fotos del Pentágono exponen la magnitud del despliegue militar en Puerto Rico. Más de un mes después, el Departamento de Defensa expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima. - DVIDS

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el pasado martes que pronto se comenzará a percibir “un cambio en el alcance y la intensidad de estos ataques” mientras avanza el “desmantelamiento de la capacidad nuclear de Irán”.

Senadores demócratas han advertido de esta posibilidad y han denunciado que la Administración no haya dado cuenta al Congreso de sus planes exactos.

El presidente estadounidense ha prometido que la ofensiva de Estados Unidos contra Irán continuará varias semanas más hasta destruir todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares, y ha advertido de que aún no han lanzado la “gran oleada” de ataques, la cual dice que podría llegar “muy pronto”.

Tags
Breaking NewsPentágonoCasa BlancaPete HegsethIránFuerzas Armadas de Estados UnidosEjército de Estados Unidos GuerrasOriente MedioDonald TrumpMarco Rubio
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
