NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Confirman 126 muertos por ataques de Estados Unidos contra lanchas que supuestamente llevaban drogas

El ejército estadounidense contabilizó, por primera vez, las fatalidades en 36 ataques realizados desde septiembre

27 de enero de 2026 - 9:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Comando Sur de Estados Unidos, muestra una embarcación que supuestamente trasladaba drogas en el océano Pacífico oriental poco antes de ser destruida por el ejército estadounidense, en un ataque mató a dos el 23 de enero de 2026.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - El número de personas muertas a causa de los ataques de Estados Unidos contra lanchas que supuestamente eran usadas para el transporte de drogas ha aumentado a 126, con la inclusión de aquellos que se presume muertos tras perderse en el mar, confirmó el lunes el ejército estadounidense.

RELACIONADAS

La cifra incluye a 116 personas que murieron inmediatamente en al menos 36 ataques llevados a cabo desde principios de septiembre en el mar Caribe y el océano Pacífico, según el Comando Sur de Estados Unidos. Otras 10 personas se presumen muertas porque no fueron localizadas después de los ataques.

Ocho de los presuntos muertos habían saltado de los botes cuando las fuerzas armadas estadounidenses atacaron un trío de embarcaciones el 30 de diciembre, dijo el ejército. El número no se había divulgado previamente, aunque el ejército dijo al anunciar esos ataques que la Guardia Costera de Estados Unidos había buscado supervivientes. Las otras dos personas que se presumen muertas estaban en botes que fueron atacados el 27 de octubre y el viernes de la semana pasada.

El presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que Estados Unidos está en un “conflicto armado” con cárteles del narcotráfico en América Latina y alega los ataques son necesarios para detener el flujo de drogas. Pero el gobierno estadounidense ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de haber matado a “narcoterroristas”.

Estados Unidos hunde otra lancha cerca de Venezuela

Estados Unidos hunde otra lancha cerca de Venezuela

Cuatro personas murieron a bordo a los que acusa de ser “narcoterroristas”.

Los críticos han cuestionado la legalidad general de los ataques, así como su efectividad, en parte porque el fentanilo detrás de muchas sobredosis fatales generalmente se trafica a Estados Unidos por tierra desde México, donde se produce con químicos importados de China e India.

La campaña también generó críticas intensas tras la revelación de que el ejército estadounidense mató a los supervivientes del primer ataque que lanzó contra una lancha. El gobierno de Trump y muchos legisladores republicanos alegan que era legal y necesario, mientras que legisladores demócratas y expertos legales señalaron que esas muertes fueron asesinatos, si no es que un crimen de guerra.

Los ataques contra lanchas comenzaron durante el despliegue de uno de los mayores contingentes navales de Estados Unidos en América Latina en generaciones, en una campaña de presión que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue llevado a Estados Unidos, donde se le acusa de narcotráfico.

Más de un mes después, el Departamento de Defensa expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima.Algunas de las imágenes captadas desde el aire muestran a helicópteros AH-1Z Viper y UH-1Y Venom sobrevolando regiones del sur de Puerto Rico.The New York Times reportó que 10,000 tropas se encuentran en la región del Caribe, "la mayoría de ellos en bases de Puerto Rico", mientras que en el Caribe navegan ocho buques de guerra y un submarino de la Marina.
Más de un mes después, el Departamento de Defensa expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima.

Desde la incursión militar estadounidense del 3 de enero en Venezuela, ha habido un ataque contra lanchas, y Estados Unidos se ha centrado más en tomar buques petroleros conectados con Venezuela como parte de los planes del gobierno de Trump para tomar el control del petróleo del país sudamericano.

Los republicanos en el Congreso han repelido los intentos liderados por los demócratas para limitar la capacidad de Trump de llevar a cabo más ataques en Venezuela.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Ejército de Estados Unidos Donald TrumpFuerzas Armadas de Estados UnidosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
