Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado.

1 / 21 De la gélida tranquilidad a la indignada tristeza: unas horas en la calle de Minneapolis donde agentes mataron a un hombre

De la gélida tranquilidad a la indignada tristeza: unas horas en la calle de Minneapolis donde agentes mataron a un hombre. Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado.

1 / 21 | De la gélida tranquilidad a la indignada tristeza: unas horas en la calle de Minneapolis donde agentes mataron a un hombre. Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado. - Adam Gray

Minneapolis - La mañana del sábado comenzó gélida y tranquila en la “Eat Street” de Minneapolis, un tramo de carretera al sur del centro de la ciudad famoso por sus pequeñas cafeterías y restaurantes que van desde el New American al vietnamita.

En cinco horas, aparentemente todo había cambiado. Un manifestante había muerto. Circulaban vídeos en los que se veía a varios agentes federales encima del hombre y se oían disparos. Los funcionarios federales y locales volvieron a dividirse airadamente sobre quién era el culpable.

Y Eat Street fue escenario de una serie de enfrentamientos, los agentes federales y la policía local y estatal se retiraron y los manifestantes tomaron el control de la zona.

Todo empezó sobre las 9 de la mañana, cuando un agente federal de inmigración disparó y mató a un hombre allí, a cerca de 1.5 millas del lugar donde el 7 de enero un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas disparó mortalmente a una mujer de la localidad, lo que provocó indignación y protestas diarias.

PUBLICIDAD

Y en poco más de una hora, la ira estalló de nuevo en una ciudad ya de por sí en vilo. Incluso antes de la actual oleada de inmigración, miles de residentes se habían organizado para vigilarla y denunciarla, mientras los dirigentes nacionales, estatales y locales se culpaban mutuamente de las crecientes tensiones.

1 / 34 | Tiroteo mortal en Minneapolis: fallece hombre baleado por agentes federales durante redada migratoria. Agentes federales de inmigración desplegaron gas pimienta contra observadores en Minneapolis tras un tiroteo registrado el 24 de enero de 2026 en el que un hombre de 37 años falleció. - Abbie Parr 1 / 34 Tiroteo mortal en Minneapolis: fallece hombre baleado por agentes federales durante redada migratoria Agentes federales de inmigración desplegaron gas pimienta contra observadores en Minneapolis tras un tiroteo registrado el 24 de enero de 2026 en el que un hombre de 37 años falleció. Abbie Parr Compartir

Dos periodistas de Associated Press llegaron al lugar de los hechos minutos después del tiroteo del sábado. Vieron a docenas de manifestantes convergiendo rápidamente y enfrentándose a los agentes federales, muchos haciendo sonar los silbatos que los activistas utilizan para alertar de la presencia de agentes federales.

Llevaban días cubriendo las protestas, incluida una multitudinaria el viernes por la tarde en el centro de Minneapolis, pero la rabia y el dolor entre la multitud del sábado parecían más urgentes e intensos.

La multitud, que se contaba por centenares, gritó insultos y obscenidades a los agentes, algunos de los cuales respondieron con gritos burlones. Después, durante varias horas, los dos grupos se enfrentaron mientras el aire helado emitía gases lacrimógenos.

Una y otra vez, los agentes hicieron retroceder a los manifestantes desde barricadas improvisadas con la ayuda de granadas “flash bang” y bolas de pimienta, solo para que los manifestantes se reagruparan y recuperaran su terreno. Unas cinco horas después del tiroteo, tras un nuevo gran empujón calle abajo, los agentes se marcharon en un convoy.

A media tarde, los manifestantes habían tomado la intersección próxima al lugar del tiroteo y la habían acordonado con cinta amarilla desechada por la policía. Algunos se colocaron sobre grandes contenedores metálicos que bloqueaban el tráfico, golpeándolos, mientras otros pronunciaban discursos en el improvisado y creciente memorial por Alex Pretti, de 37 años, el hombre asesinado el sábado por la mañana.

PUBLICIDAD

La gente colocó ramas de árboles en círculo para acordonar la zona, mientras otros ponían flores y velas en el monumento junto a un banco de nieve.

Muchos llevaban pancartas escritas a mano en las que exigían que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas abandonara Minnesota inmediatamente, utilizando los improperios contra el ICE que llevan más de semanas esparcidos por todas las Ciudades Gemelas.

El ambiente entre la multitud era de rabia y tristeza generalizadas, lo que recordaba al mismo torrente de ira que sacudió la ciudad durante semanas tras el asesinato de George Floyd en 2020, aunque sin los disturbios generalizados de entonces.

Las fuerzas del orden no estaban presentes de forma visible en las manzanas inmediatas al lugar del tiroteo, aunque se habían movilizado múltiples organismos y la Guardia Nacional anunció que también ayudaría a proporcionar seguridad allí.

1 / 28 | Dolor y furia en las calles de Minneapolis tras muerte de mujer durante redada migratoria. Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público. - Tom Baker 1 / 28 Dolor y furia en las calles de Minneapolis tras muerte de mujer durante redada migratoria Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público. Tom Baker Compartir

En una rueda de prensa celebrada por la tarde, el jefe de la policía de Minneapolis, Brian O’Hara, dijo que sus agentes, así como miembros de la Guardia Nacional de Minnesota con chalecos amarillos de seguridad para el tráfico, estaban trabajando para mantener segura la zona alrededor del tiroteo y evitar que el tráfico interfiriera con “manifestaciones legales y pacíficas.” En una zona de 6 por 7 manzanas alrededor del lugar de los hechos no se permitía la circulación de vehículos, salvo a los residentes.

Tiendas e instituciones deportivas y culturales cerraron el sábado por la tarde alegando motivos de seguridad. Algunos permanecieron abiertos para dar un respiro a los manifestantes del peligroso frío, proporcionándoles agua, café, aperitivos y paquetes calentadores de manos.

PUBLICIDAD

Al caer la tarde, una multitud sombría y apesadumbrada de cientos de personas velaba junto al monumento.

-----