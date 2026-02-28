Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump dice que informes sobre la muerte del líder supremo iraní Ali Jameneí “son correctos”

El presidente de Estados Unidos calificó la operación de “éxito”

28 de febrero de 2026 - 5:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí. (STR)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este sábado que cree que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, habría muerto en el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.



“Creemos que es correcto”, declaró el mandatario en una entrevista telefónica con la cadena NBC News al ser preguntado sobre las informaciones acerca de la supuesta muerte del líder iraní.

En la misma entrevista, el líder estadounidense calificó la operación de “éxito” y afirmó que también habría muerto buena parte de los líderes del país: “La mayoría de las personas que toman todas las decisiones se han ido”, dijo.

Ali Jameneí, de 86 años, ha ejercido como líder supremo de Irán desde 1989, siendo la máxima autoridad política y religiosa del país, por encima del presidente.

Las declaraciones de Trump se producen después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmara que Jameneí “dejó de existir” tras el ataque israelí a su residencia.

“El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir”, dijo Netanyahu durante una declaración en vídeo.

Según la prensa israelí, tanto Netanyahu como Trump habrían recibido fotografías del cuerpo sin vida de Jameneí como prueba de que el líder supremo fue eliminado.

El Ejército israelí anunció además la muerte de siete altos cargos del régimen iraní, incluyendo el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

Trump, cuyo Gobierno negociaba un pacto nuclear con Teherán, anunció la operación de madrugada desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, y afirmó que su objetivo final es derrocar al régimen iraní.

Breaking NewsDonald TrumpEstados UnidosIránIsrael
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
