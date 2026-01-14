Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump insiste en retirar fondos a ciudades con políticas para proteger a migrantes

Recalcó que las ciudades que su Administración llama “santuario” solo “traen crimen y violencia”

14 de enero de 2026 - 4:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Presidente Donald Trump. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos insistió este miércoles en que su Gobierno retirará los fondos federales a las ciudades que tengan políticas para no perseguir y proteger a las comunidades migrantes y aseguró que estas jurisdicciones dejarán de recibir dinero gubernamental el primero de febrero.

RELACIONADAS

Así lo anunció el mandatario en una publicación en la plataforma Truth Social, donde recalcó que las ciudades que su Administración llama “santuario” solo “traen crimen y violencia”.

Durante su primer año de mandato, el Gobierno Trump ha intentado en múltiples ocasiones penalizar a las ciudades, en su mayoría gobernadas por el Partido Demócrata, donde existen normas que se limita la colaboración de la policía local con los agentes de migración.

Estos intentos se han enfrentado a obstáculos jurídicos y ya han sido objeto de nuevas demandas y sentencias preliminares que bloquean su ejecución.

Hasta ahora, los tribunales federales han sido consistentes en limitar severamente la capacidad del Ejecutivo para condicionar o retirar financiación aprobada por el Congreso con el fin de presionar a ciudades consideradas “santuario”.

En abril, Trump firmó un decreto para judicializar a las ciudades del país que no colaboran con los agentes de migración y ordenó al Departamento de Justicia (DOJ) y el de Seguridad Nacional (DHS) a elaborar una lista de las localidades que, a juicio del Gobierno, “obstruyen el ejercicio de la ley federal de inmigración”.

Esta lista, ya hecha pública por el DOJ incluye a 11 estados, entre ellos California, Oregón, llinois, Minesota y Nueva York y 18 ciudades, incluyendo San Francisco, Boston, Chicago, Nueva Orleans y Denver.

Las medidas de tildadas del Gobierno Trump como “santuario” han sido defendidas por los gobiernos locales y organizaciones asegurando que fortalecen la relación entre la policía local y las comunidades migrantes, permitiendo que las personas denuncien crímenes o colaboren con las autoridades sin miedo a ser deportadas.

Bajo la ley estadounidense, vivir en el país sin autorización o estatus legal no es una falta criminal sino civil.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosInmigrantesDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 14 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: