NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Donald Trump investigará países que usan Puerto Rico para hacer “dumping” con el arroz

Alega que varios lugares usan a la isla como puerta de entrada para vender el alimento a precios más bajos

9 de diciembre de 2025 - 8:16 PM

Trump pidió al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que anotara los países que, según una agricultora presente en el evento, estarían comerciando arroz de forma desleal. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este lunes que investigará a países como India, Tailandia o China por presuntamente utilizar Puerto Rico como puerta de entrada para vender arroz en territorio estadounidense a precios inferiores.

“No deberían estar haciendo dumping”, afirmó el mandatario durante una mesa redonda con agricultores en la Casa Blanca.

Trump pidió al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que anotara los países que, según una agricultora presente en el evento, estarían comerciando arroz de forma desleal.

“India, Tailandia e incluso China entran por Puerto Rico. Puerto Rico solía ser uno de los mayores mercados de arroz; hace años que no enviamos arroz a Puerto Rico”, comentó Meryl Kennedy, productora de arroz de Luisiana, quien aseguró que entregaría al presidente una “lista completa”.

El mandatario cuestionó a Bessent por el caso particular de India y le preguntó si el país asiático cuenta con alguna exención arancelaria para el arroz, algo que el secretario del Tesoro negó.

“No, señor, seguimos trabajando en un acuerdo comercial”, explicó Bessent.

Desde agosto, las exportaciones indias a Estados Unidos afrontan elevados aranceles del 50 % en represalia por la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

Algunos productos agrícolas cuentan con excepciones para evitar una subida de precios en Estados Unidos, pero no es el caso del arroz.

Breaking NewsDonald TrumpPuerto Ricoarroz
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
