Ejército estadounidense aborda un tercer petrolero en el Índico tras rastrearlo desde el Caribe

Fuerzas militares de Estados Unidos abordaron un tercer petrolero sancionado en el océano Índico después de seguir su trayectoria desde el mar Caribe en un esfuerzo por atacar el petróleo ilícito relacionado con Venezuela, informó el Pentágono el martes.

El Comando Sur de Estados Unidos indicó en una publicación en X que las fuerzas estadounidenses abordaron el Bertha durante la noche, llevando a cabo “un derecho de visita, interdicción marítima y abordaje”.

“El buque estaba operando en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump para los buques sancionados en el Caribe e intentó evadirla”, decía la publicación. “Desde el Caribe hasta el océano Índico lo rastreamos y lo detuvimos”.

Venezuela ha enfrentado sanciones estadounidenses sobre su petróleo durante varios años, dependiendo de una flota en la sombra de petroleros con banderas falsas para contrabandear crudo hacia las cadenas de suministro globales. El presidente Donald Trump ordenó una cuarentena sobre petroleros sancionados en diciembre para presionar al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, antes de que Maduro fuera detenido en enero durante una operación militar estadounidense.

El Bertha es un buque registrado bajo bandera de las Islas Cook y está sujeto a sanciones estadounidenses relacionadas con Irán, según el sitio web de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

Un video publicado por el Pentágono muestra helicópteros militares estadounidenses volando hacia el petrolero.

La administración republicana de Trump ha estado incautando petroleros como parte de sus esfuerzos más amplios para tomar control del petróleo de Venezuela. La publicación del Pentágono no indicó si el Bertha fue formalmente incautado y puesto bajo control estadounidense.