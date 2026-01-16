Emiten advertencia para vuelos en espacios aéreos de Centro y Sudamérica

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió este viernes un Aviso a las Misiones Aéreas (NOTAM) alertando a las aerolíneas a ejercer precaución al operar en una amplia zona del océano Pacífico alrededor de Centro América y América del Sur ante un aumento de actividad militar.

La agencia federal añadió que los aviones que operen en la zona, en cualquier altitud, también podrían experimentar interferencia en los sistemas de posicionamiento global (Sistema de Navegación Satelital Global, o GNSS).

“Existe un riesgo potencial para toda aeronave, en cualquier altitud, incluyendo en las etapas de sobrevuelo y de aterrizaje y despegue”, enfatizó la FAA.

“Este aviso aplica a todas las aerolíneas estaounidenses y operadores comerciales”, subrayó la agencia.