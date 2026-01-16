Opinión
Emiten advertencia para vuelos en espacios aéreos de Centro y Sudamérica

La Administración Federal de Aviación emitió el aviso debido a un aumento en la actividad militar en la zona

16 de enero de 2026 - 7:08 PM

Los avisos incluyen zonas de México, Panamá, Colombia y Ecuador, así como otras regiones de América Central y algunos puntos del espacio aéreo en el océano Pacífico oriental. (Cristian Hernandez)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió este viernes un Aviso a las Misiones Aéreas (NOTAM) alertando a las aerolíneas a ejercer precaución al operar en una amplia zona del océano Pacífico alrededor de Centro América y América del Sur ante un aumento de actividad militar.

La agencia federal añadió que los aviones que operen en la zona, en cualquier altitud, también podrían experimentar interferencia en los sistemas de posicionamiento global (Sistema de Navegación Satelital Global, o GNSS).

“Existe un riesgo potencial para toda aeronave, en cualquier altitud, incluyendo en las etapas de sobrevuelo y de aterrizaje y despegue”, enfatizó la FAA.

“Este aviso aplica a todas las aerolíneas estaounidenses y operadores comerciales”, subrayó la agencia.

El NOTAM incluyó coordenadas que cubren zonas de México, Panamá, Colombia y Ecuador, así como otras regiones de América Central y algunos puntos del espacio aéreo en el océano Pacífico oriental.

