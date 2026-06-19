Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos ataca una embarcación “narcoterrorista” y deja tres muertos

Ocurrió en el océano Pacífico oriental

19 de junio de 2026 - 7:04 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El último ataque eleva a al menos 211 el número de personas que han perdido la vida en choques con embarcaciones del ejército estadounidense desde que el Gobierno de Trump comenzara a actuar contra quienes denomina “narcoterroristas” a principios de septiembre. (Jacquelyn Martin)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

WASHINGTON — El ejército estadounidense atacó el jueves una embarcación acusada de contrabando de drogas en el océano Pacífico oriental, lo que provocó la muerte de tres personas, en el marco de la campaña que la Administración Trump lleva a cabo desde hace meses contra presuntos traficantes en América Latina.

RELACIONADAS

El último ataque eleva a al menos 211 el número de personas que han perdido la vida en choques con embarcaciones del ejército estadounidense desde que el Gobierno de Trump comenzara a actuar contra quienes denomina “narcoterroristas” a principios de septiembre.

Al igual que en la mayoría de las declaraciones de las fuerzas armadas sobre los ataques en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe, el Mando Sur de EE. UU. afirmó que había atacado a los presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas. Las fuerzas armadas no aportaron pruebas de que la embarcación transportara drogas. Un vídeo publicado en X mostraba una embarcación navegando a gran velocidad antes de ser alcanzada y estallar en llamas.

Estados Unidos hunde otra lancha cerca de Venezuela

Estados Unidos hunde otra lancha cerca de Venezuela

Cuatro personas murieron a bordo a los que acusa de ser “narcoterroristas”.

El presidente Donald Trump ha afirmado que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” con los cárteles de América Latina y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis mortales que se cobran vidas estadounidenses. Sin embargo, su Gobierno ha aportado pocas pruebas que respalden sus afirmaciones de haber eliminado a “narcoterroristas”.

Los críticos han cuestionado tanto la legalidad general de las interceptaciones de embarcaciones como su eficacia, en parte porque el fentanilo, responsable de muchas sobredosis mortales, suele introducirse de contrabando en Estados Unidos por vía terrestre desde México, donde se produce con sustancias químicas importadas de China y la India.

El jueves, varios senadores exigieron al Pentágono que hiciera público el “vídeo sin editar” de los ataques. Estos han sido objeto de un intenso escrutinio por parte de algunos legisladores demócratas y expertos en derecho militar. El primer ataque del ejército estadounidense, a principios de septiembre, suscitó una especial preocupación entre algunos legisladores y los especialistas en derecho militar.

Dos hombres que se encontraban a bordo de la embarcación sobrevivieron inicialmente al ataque, en el que murieron otras nueve personas, y se aferraban a los restos del naufragio cuando la embarcación fue alcanzada de nuevo, lo que les causó la muerte. La Casa Blanca confirmó el segundo ataque e insistió en que se llevó a cabo “en legítima defensa” para garantizar la destrucción de la embarcación y de conformidad con las leyes de los conflictos armados.

Sin embargo, algunos expertos jurídicos afirmaron que un segundo ataque que hubiera causado la muerte de los supervivientes habría sido ilegal en cualquier circunstancia, independientemente de que se tratara o no de un conflicto armado.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 19 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: