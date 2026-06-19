Estados Unidos ataca una embarcación “narcoterrorista” y deja tres muertos

WASHINGTON — El ejército estadounidense atacó el jueves una embarcación acusada de contrabando de drogas en el océano Pacífico oriental, lo que provocó la muerte de tres personas, en el marco de la campaña que la Administración Trump lleva a cabo desde hace meses contra presuntos traficantes en América Latina.

El último ataque eleva a al menos 211 el número de personas que han perdido la vida en choques con embarcaciones del ejército estadounidense desde que el Gobierno de Trump comenzara a actuar contra quienes denomina “narcoterroristas” a principios de septiembre.

Al igual que en la mayoría de las declaraciones de las fuerzas armadas sobre los ataques en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe, el Mando Sur de EE. UU. afirmó que había atacado a los presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas. Las fuerzas armadas no aportaron pruebas de que la embarcación transportara drogas. Un vídeo publicado en X mostraba una embarcación navegando a gran velocidad antes de ser alcanzada y estallar en llamas.

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Estados Unidos hunde otra lancha cerca de Venezuela Cuatro personas murieron a bordo a los que acusa de ser “narcoterroristas”.

El presidente Donald Trump ha afirmado que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” con los cárteles de América Latina y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis mortales que se cobran vidas estadounidenses. Sin embargo, su Gobierno ha aportado pocas pruebas que respalden sus afirmaciones de haber eliminado a “narcoterroristas”.

Los críticos han cuestionado tanto la legalidad general de las interceptaciones de embarcaciones como su eficacia, en parte porque el fentanilo, responsable de muchas sobredosis mortales, suele introducirse de contrabando en Estados Unidos por vía terrestre desde México, donde se produce con sustancias químicas importadas de China y la India.

El jueves, varios senadores exigieron al Pentágono que hiciera público el “vídeo sin editar” de los ataques. Estos han sido objeto de un intenso escrutinio por parte de algunos legisladores demócratas y expertos en derecho militar. El primer ataque del ejército estadounidense, a principios de septiembre, suscitó una especial preocupación entre algunos legisladores y los especialistas en derecho militar.

Dos hombres que se encontraban a bordo de la embarcación sobrevivieron inicialmente al ataque, en el que murieron otras nueve personas, y se aferraban a los restos del naufragio cuando la embarcación fue alcanzada de nuevo, lo que les causó la muerte. La Casa Blanca confirmó el segundo ataque e insistió en que se llevó a cabo “en legítima defensa” para garantizar la destrucción de la embarcación y de conformidad con las leyes de los conflictos armados.

Sin embargo, algunos expertos jurídicos afirmaron que un segundo ataque que hubiera causado la muerte de los supervivientes habría sido ilegal en cualquier circunstancia, independientemente de que se tratara o no de un conflicto armado.

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