Suscriptores
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos ofrece recompensa de $1 millón por la captura de un presunto pandillero haitiano

Las autoridades identificaron al hombre como Johnson André, alias “Izo”, es el supuesto líder de la banda “5 Segond”

18 de febrero de 2026 - 2:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fuerza policial en Puerto Príncipe en Haití. (Mentor David Lorens)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Puerto Príncipe - Estados Unidos anunció este miércoles una recompensa de un millón de dólares por cualquier información que conduzca a la captura del haitiano Johnson André, alias Izo, líder de la banda conocida como 5 Segond.

“Animamos a cualquier persona que tenga información sobre Johnson ‘Izo’ André a que se ponga en contacto” con el programa Rewards for Justice, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, señaló un comunicado publicado por la Embajada de Estados Unidos en el país, sumido desde hace años en una profunda crisis, agravada por la violencia que imponen las bandas armadas.

Además de la recompensa, el programa también informa de que se prevé la posibilidad de reubicación para el informante.

Esto también es válido para cualquier información que lleve a la captura de otras personas implicadas en el secuestro de un ciudadano estadounidense ocurrido el 18 de marzo de 2023 en Puerto Príncipe, del que se responsabiliza a la banda de alias ‘Izo’.

El 27 de marzo de 2023, la banda liberó a la víctima tras recibir un rescate, su vehículo y las armas de fuego propiedad de su padre.

Alias ‘Izo’ es buscado por la Policía Nacional de Haití (PNH) por asesinato, secuestro para obtener rescate, posesión ilegal de armas de fuego, desvío de camiones de mercancías y asociación ilícita.

André y su banda son señalados como responsables directos de 1,035 casos documentados de violencia sexual solo en el 2022.

Según el comunicado, el pandillerro sigue en libertad y, al aparecer, reside en Village de Dieu, en el centro de Puerto Príncipe, la capital de Haití.

El 8 de diciembre de 2023, André fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su papel en violaciones de los derechos humanos como líder de una banda criminal en Haití, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13818.

En diciembre de 2024, las autoridades estadounidenses presentaron una denuncia penal contra André por secuestro y conspiración para cometer un secuestro.

Así, ‘Izo’ se une a Jimmy Cherisier, alias Barbecue, líder de la base de Delmas 6; Vithelhomme Innoncent, líder de la base Kraze Baryè; y Lanmò Sanjou, de la base 400 Mawozo, por cuya captura se han prometido importantes recompensas.

Haití vive una crisis política y social severa, y según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.

Breaking NewsEstados UnidosHaitíPandillas
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
