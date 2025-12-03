Exmisionero cristiano de Ohio es acusado de abusar sexualmente de cuatro menores en Haití

Un antiguo misionero de un ministerio con sede en Ohio ha sido acusado a nivel federal de mantener relaciones sexuales ilícitas con cuatro menores diferentes en Haití durante varios años.

Jeriah Mast, de 44 años y residente en Millersburg, Ohio, fue acusado de presuntos actos cometidos durante sus múltiples visitas a Haití entre 2002 y 2019. Mast -quien según las autoridades admitió haber abusado de unas 30 víctimas en Haití y de otras más en Ohio- trabajó durante parte de ese tiempo para Christian Aid Ministries, con sede en Millersburg, que coordina actividades misioneras para grupos amish, menonitas conservadores y afines.

Se trata del segundo caso judicial contra Mast, que fue condenado en 2019 en el tribunal del condado de Holmes a nueve años de prisión tras ser declarado culpable de abusar sexualmente de dos menores en Ohio.

Según la base de datos de reclusos de Ohio, Mast fue puesto en libertad anticipada en octubre, tras cumplir algo menos de seis años de condena. Como condición para su puesta en libertad, se le impusieron tres años de libertad condicional supervisada y la obligación de completar un programa de supervisión intensiva, que incluía programas específicos para delincuentes sexuales.

Las actas del tribunal indican que el juez Edward Emmett O’Farrell, del condado de Tuscarawas, concedió la libertad a Mast basándose en “un historial ejemplar” entre rejas y, “lo que es más importante, el remordimiento declarado y demostrado del acusado por los delitos que cometió y el dolor y sufrimiento emocional y psicológico que infligió a los niños víctimas y a sus familias en este caso”.

Mast fue detenido por los cargos federales el 5 de noviembre y acusado formalmente el martes. Su comparecencia ante el tribunal federal de Cleveland está prevista para el jueves.

“Los delitos contra menores, como los mencionados en estas acusaciones, son reprobables”, declaró en un comunicado el fiscal federal del distrito norte de Ohio, David M. Toepfer. “Un comportamiento tan atroz y moralmente corrupto será perseguido con todo el peso de la ley. Elogiamos el trabajo de Homeland Security Investigations y de la Oficina del Sheriff del Condado de Holmes, cuyo minucioso trabajo ha llevado a que hoy se presenten estos cargos federales.”

Los cargos se basan en una ley estadounidense que prohíbe a los ciudadanos “viajar en el comercio exterior y participar en cualquier conducta sexual ilícita con otra persona”, según los expedientes judiciales.

El expediente judicial indica que Mast está representado por un abogado de oficio, que no devolvió inmediatamente los mensajes de correo electrónico y telefónicos en busca de comentarios a última hora del miércoles.

El escándalo de Mast salió a la luz pública en 2019 después de que regresara abruptamente a casa desde Haití. En una entrevista posterior con las autoridades del condado de Holmes, admitió haber abusado de unos 30 niños en Haití entre 2003 y 2019, según una denuncia penal presentada ante un tribunal federal por el agente especial Jason M. Guyton, de Investigaciones de Seguridad Nacional. Los detalles de su admisión indican que muchas de las víctimas denunciadas, si no todas, eran niños.

Los cargos federales acusan a Mast de abusar de cuatro menores diferentes en 2004, 2007 y 2011. Uno de ellos era un niño de 13 años que Mast conoció a través de su trabajo como misionero y del que supuestamente abusó en una tienda de campaña, según la denuncia penal.

El caso fue uno de los que llamaron la atención sobre los problemas de abusos sexuales en los amish y otras comunidades eclesiásticas afines, como los menonitas conservadores y las iglesias caritativas a las que pertenecía Mast. Los defensores de los derechos de las víctimas afirman que se las ha presionado para que perdonen a los abusadores y no busquen justicia fuera de las disciplinas de estas comunidades religiosas, en su mayoría cerradas.

El condado de Holmes, donde tiene su sede Christian Aid Ministries, es el centro de uno de los asentamientos amish más grandes del país. En 2019, CAM puso a dos de sus directivos en excedencia en medio de revelaciones de que sabían desde 2013 que Mast había confesado actividad sexual con hombres jóvenes, y aun así lo mantuvieron en el trabajo.

Un portavoz de la CAM no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el miércoles.

El trabajo de CAM en Haití saltó a la palestra en 2021, cuando 17 misioneros y sus hijos fueron secuestrados por una banda. Fueron liberados más tarde ese mismo año, algunos por el rescate de un tercero, según reconoció la CAM. CAM dijo que la mayoría del resto escapó.

El miércoles, Joly Germine, presunto fundador y líder de la banda, fue condenado en un tribunal federal de Washington a cadena perpetua por orquestar el secuestro.

