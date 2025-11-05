FAA reducirá tráfico aéreo en un 10% durante el cierre del gobierno

Washington— La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció el miércoles que reducirá el tráfico aéreo en un 10% en 40 mercados de “alto volumen” a partir del viernes por la mañana para mantener la seguridad durante el cierre del gobierno en curso.

La reducción podría afectar a miles de vuelos en todo el país porque la FAA dirige más de 44,000 vuelos diarios, incluidos vuelos comerciales de pasajeros, aviones de carga y aviones privados.

Los controladores de tráfico aéreo han estado trabajando sin paga desde que comenzó el cierre el 1 de octubre. Con algunos ausentándose del trabajo, la escasez de personal durante algunos turnos ha provocado retrasos en los vuelos en varios aeropuertos de Estados Unidos.

Citando las crecientes presiones de personal, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, dijo que la agencia no esperaría una crisis para actuar.

“No podemos ignorarlo”, dijo.

PUBLICIDAD

Bedford y el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijeron que se reunirían con ejecutivos de aerolíneas el miércoles para determinar cómo implementar de manera segura la reducción de vuelos. Hasta entonces, ambos se negaron a nombrar los mercados afectados. Bedford dijo que se publicaría una lista el jueves.

1 / 20 | Retratos de incertidumbre: así se ven Washington D.C. y otras ciudades en medio del cierre federal. El cierre del gobierno federal ya alcanza su segunda semana. En esta foto, oficiales policíacos del Capitolio federal monitorean las inmediaciones del lugar. - Allison Robbert 1 / 20 Retratos de incertidumbre: así se ven Washington D.C. y otras ciudades en medio del cierre federal El cierre del gobierno federal ya alcanza su segunda semana. En esta foto, oficiales policíacos del Capitolio federal monitorean las inmediaciones del lugar. Allison Robbert Compartir

“Si las presiones continúan aumentando incluso después de que tomemos estas medidas”, dijo Bedford, “volveremos y tomaremos medidas adicionales”.

The Associated Press envió el miércoles solicitudes de comentarios sobre la decisión de la FAA a las principales aerolíneas de Estados Unidos, incluidas Delta, United y American Airlines.

Southwest Airlines dijo que estaba evaluando los posibles impactos en su horario y se comunicaría lo antes posible con los clientes cuyos planes de viaje puedan verse afectados.

“Seguimos instando al Congreso a que resuelva de inmediato su estancamiento y restablezca el Sistema Nacional del Espacio Aéreo a su plena capacidad”, dijo la aerolínea.

La FAA a veces ralentiza o detiene los vuelos que despegan hacia un aeropuerto debido a las condiciones climáticas o cuando no hay suficientes controladores y otras instalaciones no pueden asumir la responsabilidad. El fin de semana pasado se produjo una de las peores escaseces de personal del cierre, que se convirtió en el más largo registrado el miércoles.

Desde el viernes hasta el domingo por la noche, al menos 39 instalaciones de control de tráfico aéreo diferentes anunciaron que existía la posibilidad de una dotación de personal limitada, según un análisis de Associated Press de los planes de operaciones enviados a través del sistema del Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo. La cifra, que probablemente sea un recuento insuficiente, está muy por encima del promedio de los fines de semana anteriores al cierre.

PUBLICIDAD

Durante los períodos de fin de semana del 1 de enero al 30 de septiembre, el número promedio de torres de aeropuerto, centros regionales que supervisan múltiples aeropuertos e instalaciones que monitorean el tráfico en altitudes más altas anunciaron que la posibilidad de problemas de personal era de 8.3, según el análisis de AP. Pero durante los cinco períodos de fin de semana desde que comenzó el cierre el 1 de octubre, el promedio se triplicó con creces a 26.2 instalaciones.

La mayoría de los controladores han seguido trabajando horas extras obligatorias seis días a la semana durante el cierre. Eso deja poco tiempo para un trabajo secundario para ayudar a cubrir facturas, pagos de hipotecas y otros gastos a menos que los controladores se ausenten.

1 / 9 | Tragedia en el río Hudson: así fue la escena donde se estrelló un helicóptero. Seis personas muertas fueron el saldo que dejó un accidente en Nueva York, cuando un helicóptero se desplomó y cayó en el río Hudson. - Seth Wenig 1 / 9 Tragedia en el río Hudson: así fue la escena donde se estrelló un helicóptero Seis personas muertas fueron el saldo que dejó un accidente en Nueva York, cuando un helicóptero se desplomó y cayó en el río Hudson. Seth Wenig Compartir

Las principales aerolíneas, los sindicatos de aviación y la industria de viajes en general han instado al Congreso a que ponga fin al cierre.

El anuncio del miércoles se produjo después de que Duffy advirtiera un día antes que podría haber caos en los cielos la próxima semana si el cierre se prolonga lo suficiente como para que los controladores de tráfico aéreo pierdan su segundo cheque de pago completo el próximo martes.

Duffy dijo que la FAA quería adoptar un enfoque proactivo en lugar de reaccionar después de un desastre. Señaló la colisión mortal en el aire en enero entre un avión comercial y un helicóptero militar cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington.