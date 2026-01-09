Opinión
Fuerzas estadounidenses interceptan otro petrolero sancionado en el mar Caribe

La operación, realizada antes del amanecer, estuvo a cargo de la Infantería de Marina y la Armada

9 de enero de 2026 - 10:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La administración Trump continúa apuntando a los petroleros sancionados que viajan hacia y desde Venezuela. (Mark Schiefelbein)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Las fuerzas estadounidenses abordaron otro petrolero en el mar Caribe, según el ejército estadounidense el viernes, mientras la administración Trump continúa apuntando a los petroleros sancionados que viajan hacia y desde Venezuela.

La operación, realizada antes del amanecer, estuvo a cargo de la Infantería de Marina y la Armada estadounidenses como parte del despliegue militar de varios meses en el Caribe, según el Mando Sur de Estados Unidos, que al anunciar la incautación del buque —identificado como Olina— afirmó que “no hay refugio seguro para los criminales”.

Los oficiales de la Marina no pudieron proporcionar inmediatamente detalles sobre si la Guardia Costera formaba parte de la fuerza que tomó el control del buque, como ha sido el caso en las incautaciones anteriores. Un portavoz de la Guardia Costera dijo que no había comentarios inmediatos sobre la incautación.

El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.La incautación se realizó en un esfuerzo liderado por la Guardia Costera de Estados Unidos con apoyo de la Marina, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato. El Skipper era anteriormente conocido como el M/T Adisa, según datos de seguimiento de barcos.
1 / 10 | Así Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela. El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. - The Associated Press

El Olina es el quinto petrolero incautado por fuerzas estadounidenses como parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para controlar la distribución global de los productos petroleros de Venezuela, tras la destitución del presidente venezolano Nicolás Maduro en una sorpresiva redada nocturna llevada a cabo por Estados Unidos.

Breaking NewsEstados UnidosVenezuelaDonald TrumpPetróleoNicolás Maduro
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Noticias
¿Quiénes somos?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHora
Política de privacidad
Trust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
