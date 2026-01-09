Fuerzas estadounidenses interceptan otro petrolero sancionado en el mar Caribe
La operación, realizada antes del amanecer, estuvo a cargo de la Infantería de Marina y la Armada
9 de enero de 2026 - 10:34 AM
Las fuerzas estadounidenses abordaron otro petrolero en el mar Caribe, según el ejército estadounidense el viernes, mientras la administración Trump continúa apuntando a los petroleros sancionados que viajan hacia y desde Venezuela.
La operación, realizada antes del amanecer, estuvo a cargo de la Infantería de Marina y la Armada estadounidenses como parte del despliegue militar de varios meses en el Caribe, según el Mando Sur de Estados Unidos, que al anunciar la incautación del buque —identificado como Olina— afirmó que “no hay refugio seguro para los criminales”.
Los oficiales de la Marina no pudieron proporcionar inmediatamente detalles sobre si la Guardia Costera formaba parte de la fuerza que tomó el control del buque, como ha sido el caso en las incautaciones anteriores. Un portavoz de la Guardia Costera dijo que no había comentarios inmediatos sobre la incautación.
El Olina es el quinto petrolero incautado por fuerzas estadounidenses como parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para controlar la distribución global de los productos petroleros de Venezuela, tras la destitución del presidente venezolano Nicolás Maduro en una sorpresiva redada nocturna llevada a cabo por Estados Unidos.
