NoticiasMundo
Suscriptores
Moscú pide a Washington que deje marchar a petrolero que se dirigía a Venezuela

El diario The New York Times reportó este jueves sobre la solicitud diplomática sometida

1 de enero de 2026 - 4:34 PM

Estados Unidos intenta de incautar, sin éxito, el petrolero Bella 1 desde el pasado 21 de diciembre. (El Comercio / GDA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington— Rusia presentó una solicitud diplomática ante Estados Unidos para que abandone la persecución de un petrolero sancionado que se dirigía a Venezuela hace diez días, según publicó este jueves el diario The New York Times, citando dos fuentes cercanas al asunto.

Moscú envió solicitudes formales el miércoles al Departamento de Estado y al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, según explicaron las fuentes.

Desde el domingo 21 de diciembre el Bella 1, que navega ahora por aguas del Atlántico, ha sido el objetivo de la Guardia Costera estadounidense, que ese día trató de abordar, blandiendo una orden de incautación, el buque en el Caribe cuando éste se dirigía a cargar crudo en Venezuela.

El episodio se produjo pocos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que Washington incautaría buques que transporten crudo de Venezuela, a quien acusó de robar activos petrolíferos estadounidenses en el país caribeño.

Estados Unidos cumplió en diciembre con estas amenazas e incautó dos petroleros en el Caribe, el Skipper y el Centuries.

Sin embargo, la tripulación del Bella 1 rechazó las órdenes estadounidenses y dio media vuelta, forzando a que la Guardia Costera tuviera que perseguir el buque.

El New York Times ya había informado esta semana que, durante la huida, los tripulantes del Bella 1, que aparentemente viajaba sin bandera, pintaron una enseña rusa en el casco y en los días siguientes contactaron a la Guardia Costera por radio para identificarse como un petrolero de nacionalidad rusa.

La intervención diplomática de Rusia puede complicar el intento de Estados Unidos de incautar el petrolero, algo que se enmarca en la campaña de presión del Gobierno Trump sobre Venezuela.

Desde el verano, Washington mantiene un enorme despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico desde Colombia y Venezuela, mientras urge al mismo tiempo la salida del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el Cartel de los Soles.

A su, vez esta solicitud diplomática rusa puede añadir un nuevo obstáculo a las complejas negociaciones en las que media Trump para lograr un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev.

