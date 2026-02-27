Hora cero: Bill Clinton testifica ante el Congreso por sus vínculos con Jeffrey Epstein

El expresidente Bill Clinton testificará el viernes ante los miembros del Congreso que investigan al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, respondiendo por sus conexiones con el financiero caído en desgracia desde hace más de dos décadas.

La declaración a puerta cerrada en Chappaqua, Nueva York, marcará la primera vez que un ex presidente ha sido obligado a declarar ante el Congreso. Se produce un día después de que la esposa de Clinton, la ex Secretaria de Estado Hillary Clinton, se sentara con los legisladores para su propia declaración.

Bill Clinton tampoco ha sido acusado de ningún delito. Sin embargo, los legisladores se preguntan cómo debe ser la rendición de cuentas en Estados Unidos en un momento en que hombres de todo el mundo han sido destituidos de sus altos cargos por mantener sus conexiones con Epstein después de que éste se declarara culpable en 2008 de cargos estatales en Florida por solicitar la prostitución de una menor de edad.

Hillary Clinton dijo a los legisladores que no tenía conocimiento de cómo Epstein había abusado sexualmente de niñas menores de edad y que ni siquiera recordaba haberlo conocido. Pero Bill Clinton tendrá que responder a preguntas sobre una relación bien documentada con Epstein y su ex novia Ghislaine Maxwell, aunque fuera de finales de los 90 y principios de los 2000.

Hillary Clinton dijo el jueves que esperaba que su marido testificara que no tenía conocimiento de los abusos sexuales de Epstein en la época en que se conocieron.

Los republicanos aprovecharon la oportunidad para interrogar al ex presidente demócrata bajo juramento.

“Los Clinton no han respondido a muchas preguntas, si es que han respondido a alguna, sobre su conocimiento o implicación con Epstein y Maxwell”, dijo el jueves el representante James Comer, presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

“Nadie está acusando, en este momento, a los Clinton de ninguna fechoría”, añadió.

Los republicanos tienen por fin la oportunidad de interrogar a Bill Clinton

Los republicanos han querido interrogar a Bill Clinton sobre Epstein durante años, especialmente cuando surgieron teorías de conspiración tras el suicidio de Epstein en 2019 en una celda de la cárcel de Nueva York mientras se enfrentaba a cargos de tráfico sexual.

Esas peticiones alcanzaron su punto álgido a finales del año pasado, cuando aparecieron varias fotos del ex presidente en la primera publicación del Departamento de Justicia de los expedientes de los casos de Epstein y Maxwell, una socialité británica que fue condenada por tráfico sexual en diciembre de 2021, pero que mantiene que es inocente. Bill Clinton fue fotografiado en un avión sentado junto a una mujer, cuyo rostro está redactado, con su brazo alrededor de ella. Otra foto mostraba a Clinton y Maxwell en una piscina con otra persona cuyo rostro fue redactado.

Epstein también visitó la Casa Blanca varias veces durante la presidencia de Clinton, y posteriormente ambos realizaron juntos varios viajes internacionales por su labor humanitaria.

En el período previo a la declaración, Bill Clinton ha insistido en que tenía un conocimiento limitado sobre Epstein y que desconocía cualquier abuso sexual que hubiera cometido.

“Creo que la cronología de la conexión que tuvo con Epstein terminó varios años antes de que saliera a la luz nada sobre las actividades delictivas de Epstein”, dijo Hillary Clinton al concluir su declaración del jueves.

Comer ha prometido interrogar exhaustivamente al ex presidente. Afirmó que Hillary Clinton había aplazado repetidamente las preguntas sobre Epstein a su marido.

¿Se ha sentado un precedente?

Los demócratas, que han apoyado la presión para obtener respuestas de Bill Clinton, argumentan que sienta un precedente que también debería aplicarse al presidente Donald Trump, un republicano que tuvo su propia relación con Epstein.

“Estamos exigiendo inmediatamente que le pidamos al presidente Trump que testifique frente a nuestro comité y que sea depuesto frente a los republicanos y demócratas de Supervisión”, dijo el jueves el representante Robert García, el principal demócrata en el comité.

Comer ha rebatido esa idea, afirmando que Trump ha respondido a preguntas de la prensa sobre Epstein.

Los demócratas también piden la dimisión del secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick. Lutnick fue durante mucho tiempo vecino de Epstein en Nueva York, pero dijo en un podcast que cortó lazos con Epstein tras una visita a la casa de Epstein en 2005 que molestó a Lutnick y a su esposa.

La publicación de los archivos del caso mostró que Lutnick en realidad tuvo dos compromisos con Epstein años más tarde. Asistió a un evento en 2011 en casa de Epstein, y en 2012 su familia almorzó con Epstein en su isla privada.

“Debería ser destituido y, como mínimo, comparecer ante la comisión”, dijo García sobre Lutnick.