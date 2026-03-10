Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La FAA suspende brevemente todos los vuelos de JetBlue tras una solicitud de la aerolínea

Las operaciones se detuvieron por unos 40 minutos en la madrugada del martes

10 de marzo de 2026 - 6:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No quedó claro de inmediato por qué JetBlue solicitó la suspensión en tierra. (Manuel Balce Ceneta)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) suspendió brevemente en tierra todos los vuelos de JetBlue a primera hora de la mañana del martes debido a una solicitud de la aerolínea, informó la agencia en un aviso publicado en su sitio web.

No quedó claro de inmediato por qué JetBlue solicitó la suspensión en tierra, que se levantó unos 40 minutos después de introducirse.

La aerolínea y la Administración Federal de Aviación no respondieron de inmediato a los correos electrónicos de The Associated Press en los que se solicitaba más información.

-----

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

