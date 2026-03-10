La FAA suspende brevemente todos los vuelos de JetBlue tras una solicitud de la aerolínea
Las operaciones se detuvieron por unos 40 minutos en la madrugada del martes
10 de marzo de 2026 - 6:27 AM
Nueva York - La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) suspendió brevemente en tierra todos los vuelos de JetBlue a primera hora de la mañana del martes debido a una solicitud de la aerolínea, informó la agencia en un aviso publicado en su sitio web.
No quedó claro de inmediato por qué JetBlue solicitó la suspensión en tierra, que se levantó unos 40 minutos después de introducirse.
La aerolínea y la Administración Federal de Aviación no respondieron de inmediato a los correos electrónicos de The Associated Press en los que se solicitaba más información.
