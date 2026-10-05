Muere a los 84 años Dennis Hastert, expresidente republicano de la Cámara de Representantes que estuvo en prisión

Chicago - Dennis Hastert, el presidente republicano de la Cámara de Representantes que más tiempo ocupó el cargo en la historia del país, quien ayudó a convertir en ley gran parte de la agenda del presidente George W. Bush antes de que su propio legado político quedara manchado por acusaciones de que abusó sexualmente de jóvenes cuando era entrenador de lucha libre, falleció durante el fin de semana, informó el lunes una forense. Tenía 84 años.

Hastert, quien fue presidente de la Cámara de Representantes de 1999 a 2007, falleció por causas naturales en su casa, según la forense del condado de Kendall, Jacquie Purcell.

Cuando fue condenado en 2016 a más de un año tras las rejas, el exprofesor de historia se convirtió en uno de los políticos estadounidenses de mayor rango en ir a prisión.

A finales de la década de 1990, Hastert era un legislador poco conocido de Illinois con fama de afable, lo que le había ayudado a ascender en las filas del liderazgo del Congreso. Cuando Newt Gingrich perdió apoyo debido a infracciones éticas y al mal desempeño del Partido Republicano en unas elecciones, los republicanos eligieron a Hastert para sucederlo. En sus primeras semanas en el cargo, presidió la Cámara de Representantes mientras el Senado llevaba a cabo el juicio político contra Bill Clinton.

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Después de que el Partido Republicano recuperara la Casa Blanca, Hastert logró que se aprobaran gran parte de las propuestas de Bush, incluyendo recortes masivos de impuestos y una medida que supuso una enorme ampliación de los beneficios de medicamentos —el mayor cambio en Medicare en décadas.

Su legado quedó de repente en entredicho en 2015, cuando fue acusado de eludir las regulaciones bancarias como parte de un plan para pagar dinero a cambio de silencio y ocultar una “mala conducta previa” no especificada. Casi un año después, los fiscales presentaron documentos que reiteraban lo que ya habían revelado los reportajes de prensa: el abuso sexual de adolescentes por parte de Hastert cuando era entrenador del equipo en el pequeño pueblo de Yorkville, al oeste de Chicago.

Durante sus 16 años como entrenador, llevó a su equipo a ganar un campeonato estatal y fue nombrado entrenador nacional del año en 1976. Pero, según los fiscales, más allá de los elogios, Hastert abusó sexualmente de al menos cuatro miembros del equipo entre 1965 y 1981.

La persona a la que Hastert le pagaba, identificada en los documentos judiciales únicamente como “Individuo A”, afirmó que el abuso ocurrió en una habitación de motel cuando él tenía 14 años, mientras el equipo regresaba de un campamento. Al parecer, Hastert tocó a otros luchadores en un vestuario después de decirles que les daría masajes. Dos luchadores dijeron que Hastert realizó actos sexuales con ellos.

Los fiscales también describieron un sillón reclinable en el que Hastert solía sentarse en el vestuario, con vista directa a los cubículos donde los chicos se duchaban.

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Hastert aceptó declararse culpable de eludir las leyes bancarias. En total, pagó más de $1.7 millones de de los $3.5 millones que le había prometido al Individuo A, a veces en sumas de $100,000 en efectivo.

En la audiencia de sentencia en la que fue condenado a 15 meses tras las rejas, el juez, visiblemente enojado, calificó a Hastert de “abusador en serie de menores”. Un exluchador luchó por controlar sus emociones mientras le contaba al tribunal su “secreto oscuro” de la adolescencia.

En su propia declaración, Hastert se mostró “profundamente avergonzado” y admitió que “maltrató” a algunos de sus atletas. Pero nunca se refirió directamente al abuso sexual.

El público no sabía nada del pasado de Hastert cuando los republicanos perdieron escaños en las elecciones legislativas de mitad de mandato de 1998. Hastert se enfrentó a Gingrich por el descontento en las filas republicanas, al señalar que era poco probable que Gingrich pudiera conservar su puesto, escribió Hastert en “Speaker: Lessons from 40 Years in Coaching and Politics”.

“Bueno, haré que me apoyen”, citó que dijo Gingrich sobre los rebeldes republicanos. Cuando le dijeron que eso era poco probable, Gingrich le preguntó a Hastert qué hacer.

“Haz lo que tengas que hacer”, respondió. Al día siguiente, Gingrich renunció a su cargo como presidente de la Cámara y abandonó el órgano legislativo.

El camino de Hastert hacia la presidencia de la Cámara quedó despejado cuando el representante de Luisiana Bob Livingston, a quien se daba por seguro como sucesor de Gingrich, renunció tras admitir varias relaciones extramatrimoniales.

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En enero de 1999, Hastert rompió con la tradición al pronunciar su discurso de toma de posesión desde el pleno de la Cámara y al permitir que el líder de la minoría, Dick Gephardt, un demócrata de Missouri, presidiera brevemente las sesiones de ese día.

“Las soluciones a los problemas no se pueden encontrar en un pozo de amargura”, afirmó Hastert en su discurso. “Se pueden encontrar en un entorno en el que confiamos en la palabra del otro, donde generamos calidez y pasión, pero donde reconocemos que cada miembro es igualmente importante para nuestra misión general de mejorar la vida del pueblo estadounidense”.

Hastert era consciente de los riesgos personales que conllevaba ocupar un cargo tan poderoso.

“Ya sabe, en este negocio, especialmente en un trabajo como este, uno puede meterse en líos donde no debería”, comentó Hastert en una entrevista de 1999 con The Associated Press. “Pero regresas a casa, y estás en casa. Estás de vuelta donde siempre has estado, y vuelves a tener los pies en la tierra”.

Por lo general, se le consideraba un legislador amable y de temperamento equilibrado. Su experiencia en la lucha libre lo acompañó hasta Washington, y sus colegas republicanos solían llamarlo “entrenador”.

Hastert afirmaba que no tenía interés en ocupar un cargo de mayor rango. Cuando se prolongaba el recuento de votos en las elecciones del 2000, sus asesores le informaron sobre la posibilidad de que fuera designado presidente interino en caso de que se produjera un estancamiento en el Colegio Electoral.

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“En realidad no quería ser presidente, ni interino ni de ningún otro tipo”, escribió en su libro. Pero decidió que no cedería el cargo al siguiente funcionario constitucional en la línea de sucesión si el estancamiento del Colegio Electoral se prolongaba más allá del Día de la Toma de Posesión. Al final, la Corte Suprema, por una decisión de cinco votos contra cuatro, puso fin al recuento y Bush se instaló en la Casa Blanca.

El camino de Hastert hacia el Congreso desde la granja donde pasó su infancia parecía ser fruto del destino y la suerte.

En 1980, quedó en tercer lugar en unas primarias para la Cámara de Representantes de Illinois. Sin embargo, el titular del escaño enfermó gravemente y falleció, y los líderes republicanos eligieron a Hastert para ocupar su lugar en la boleta electoral, donde ganó en un bastión tradicional de su partido.

Hastert se postuló como candidato al Congreso en 1986, cuando los líderes republicanos locales lo incluyeron en la boleta de las primarias, en sustitución del representante novato John Grotberg, quien padecía de cáncer. Posteriormente, Hastert derrotó al candidato demócrata con el 52% de los votos, su margen de victoria más ajustado en una contienda por un escaño en el Congreso.

En Washington, Hastert ocupó discretamente un cargo en la dirección de la Cámara de Representantes, trabajando en estrecha colaboración con Gingrich y con el entonces jefe de la bancada mayoritaria, Tom DeLay, después de que los republicanos tomaran el control en 1995. Varios años después, DeLay fue la fuerza impulsora del juicio político para destituir a Clinton y resultaba simplemente demasiado controvertido como para postularse a la presidencia de la Cámara.

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El mandato de Hastert se caracterizó por un traspaso de poder de los presidentes de comité a los líderes republicanos, la lealtad al gobierno de Bush y una avalancha de proyectos del Congreso dirigidos a distritos específicos. Los demócratas se indignaron al afirmar que debilitó el proceso ético que atrapó a DeLay, quien dejó el Congreso bajo la sombra de cargos penales en 2006.

Hastert se hizo rico en gran medida gracias a una compleja red de transacciones que coincidió con una de sus propias medidas legislativas relacionadas con una autopista, lo cual incrementó el valor de sus terrenos.

Se vio obligado a dejar la presidencia de la Cámara en 2007, cuando los demócratas obtuvieron el control, y renunció a su escaño más tarde ese mismo año. En 2008, se incorporó al bufete de cabildeo Dickstein Shapiro como asesor principal, especializado en derecho y estrategia gubernamental.

Nacido en Aurora, Illinois, Hastert obtuvo una licenciatura en economía en el Wheaton College en 1964 y una maestría en educación en la Northern Illinois University en 1967.

En 2007, Wheaton bautizó su centro de políticas públicas recién creado como el Centro J. Dennis Hastert de Economía, Gobierno y Políticas Públicas. Tras la acusación formal contra Hastert, la universidad retiró su nombre en 2015. Otras organizaciones rompieron sus vínculos con el legislador, y su retrato fue retirado de un pasillo fuera del hemiciclo de la Cámara.

Hastert vivió toda su vida en los suburbios de Chicago, principalmente en la zona de Yorkville. Durante su infancia, ayudó a su padre con el negocio familiar de alimentos para animales.

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Le sobreviven su esposa, Jean, y dos hijos adultos.

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Tarm y McCann son exreporteros de The Associated Press.

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