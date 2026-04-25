Un número inusualmente grande de incendios forestales arde esta primavera boreal en el sureste de Estados Unidos, como se observa en esta imagen de Georgia.

Muere bombero mientras feroces incendios arrasan comunidades en Georgia y Florida. Un número inusualmente grande de incendios forestales arde esta primavera boreal en el sureste de Estados Unidos, como se observa en esta imagen de Georgia.

1 / 11 | Muere bombero mientras feroces incendios arrasan comunidades en Georgia y Florida. Un número inusualmente grande de incendios forestales arde esta primavera boreal en el sureste de Estados Unidos, como se observa en esta imagen de Georgia. - Kathy Hendrix

Un bombero voluntario murió mientras combatía un incendio forestal en el norte de Florida, mientras que más de 120 viviendas han sido destruidas en el sureste de Georgia y miles más siguen amenazadas por dos grandes incendios, uno de los cuales los investigadores sospechan que fue provocado por un globo de papel aluminio que tocó líneas eléctricas, informaron autoridades el viernes.

Un número inusualmente grande de incendios forestales arde esta primavera boreal en el sureste de Estados Unidos, donde científicos señalan que la amenaza de fuego se ha intensificado por una combinación de sequía extrema, ráfagas de viento, cambio climático y árboles muertos que aún cubren algunos bosques tras haber sido derribados por el huracán Helene en 2024.

En el norte de Florida, la Oficina del Sheriff del condado de Nassau informó el viernes que el bombero voluntario James Crews sufrió una emergencia médica no especificada mientras sofocaba un incendio de matorrales. Crews fue trasladado de urgencia a un hospital, donde murió la noche del jueves, según un comunicado publicado en redes sociales.

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Crews “era el epítome del valor y la dedicación”, afirmó en un comunicado el jefe de bomberos voluntarios de Hilliard, Jerry Johnson. “Su sacrificio nunca será olvidado”.

“No hay manera de detener este incendio” sin una lluvia intensa

Tras recorrer la zona afectada por el fuego en el sureste de Georgia, el gobernador Brian Kemp dijo a los periodistas que las autoridades estatales creen que las 87 viviendas que se quemaron esta semana en la zona rural del condado Brantley son la mayor cantidad destruida por un solo incendio forestal en la historia del estado.

Otras 35 viviendas se han perdido por un incendio de mayor magnitud que arde en los condados poco poblados de Clinch y Echols, cerca de la frontera estatal con Florida, dijo Kemp. Ese incendio ha quemado unos 129 kilómetros cuadrados (50 millas cuadradas).

Kemp dijo que las autoridades sospechan que el incendio del condado Brantley fue provocado por un globo de fiesta de papel aluminio que tocó líneas eléctricas energizadas, creando un arco eléctrico que encendió el suelo. Dijo que los investigadores sospechan que el incendio más grande comenzó cuando un hombre soldaba una reja en el exterior.

Con una extensión de casi 31 kilómetros cuadrados (12 millas cuadradas) y aún en crecimiento, el incendio del condado Brantley estaba contenido en un 15% el viernes, informó la Comisión Forestal de Georgia. Un estimado de 4,000 viviendas en el condado estaban bajo órdenes de evacuación el viernes, dijo el portavoz de la comisión, Seth Hawkins .

“No hay manera de detener este incendio”, señaló Kemp. “Tienen que contener los flancos y la parte trasera y luego, con suerte, el clima puede cambiar”.

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No se han reportado muertes ni lesiones por los incendios en Georgia.

Los bomberos combaten al menos otros 150 incendios forestales en Georgia y Florida que han provocado una bruma de humo en lugares alejados de las llamas, lo que ha activado advertencias sobre la calidad del aire en algunas ciudades.

“Lo hemos perdido todo, pero soy uno de los afortunados”

Michael Gibson estaba en su trabajo el jueves en una planta productora de alimento para pollos cuando su prometida lo llamó para pedirle que regresara a casa. Para cuando llegó, los bomberos ya estaban en la calle donde vivían Gibson, su prometida y sus cuatro hijos. Dijo que llevó a su familia a un lugar seguro e intentó regresar para rescatar pertenencias, pero la policía se lo impidió.

Gibson dijo que el fuego consumió su casa móvil y otra al lado donde vivía el hermano de su prometida.

“Lo hemos perdido todo, pero soy uno de los afortunados”, dijo Gibson el viernes. “Hemos estado preparados para irnos. Y de verdad me siento bendecido de tener a mi familia y tener un lugar donde dormir”.

Jennifer Murphy dijo que tuvo poco tiempo para reaccionar cuando los bomberos tocaron a su puerta en la comunidad de Hortense, en el condado Brantley.

Dijo que apenas tuvo oportunidad de tomar a su perro y una sola bolsa de pertenencias antes de que los bomberos la ayudaran con urgencia a bajar por la rampa de su silla de ruedas y tomar una andadera con ruedas de su camioneta.

“Fue como: ‘Sal ahora, ahora mismo. Tienes que irte’”, relató Murphy el viernes en la iglesia local donde había pasado la noche en un sofá.

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Los bomberos están empapando las viviendas, tratando de limitar la destrucción

Mientras cuadrillas con excavadoras trabajan para abrir cortafuegos alrededor de las zonas en llamas, bomberos de decenas de agencias locales se han concentrado en proteger viviendas cercanas y otras estructuras retirando matorrales secos y usando mangueras y aspersores para mantener mojadas las casas y los jardines.

“Hemos pedido a los bomberos locales que empapen todo”, señaló Hawkins, de la comisión forestal .

En Florida, los bomberos combatían más de 120 incendios forestales el viernes, principalmente en la mitad norte del estado. En Georgia, las cuadrillas respondieron a 31 nuevos focos relativamente pequeños el jueves, informó la comisión forestal estatal.

Las autoridades dicen que se necesita una lluvia intensa para sofocar los incendios más grandes, y que los posibles chubascos pronosticados para este fin de semana no traerán suficiente lluvia. También hay posibilidad de tormentas eléctricas, lo que genera preocupación de que los rayos puedan provocar más incendios.

“Van a hacer falta entre 8 y 10 pulgadas (20 y 25 centímetros de lluvia) antes de que podamos alejarnos de estos incendios”, dijo Johnny Sabo , director de la Comisión Forestal de Georgia.