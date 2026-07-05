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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tiroteo en Nueva York deja ocho heridos, de los cuales cuatro son niños

El incidente ocurrió durante una parrillada del 4 de julio

5 de julio de 2026 - 1:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, dijo que una mujer herida estaba en estado crítico. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un tiroteo en una parrillada del 4 de Julio cerca de la playa de Coney Island, en Nueva York, dejó ocho personas heridas, entre ellas cuatro niños, informó la policía.

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Una de las víctimas, una mujer de 21 años, se encontraba en estado crítico, mientras que las demás fueron descritas como estables y se esperaba que sobrevivieran, manifestó el domingo la comisionada de Policía, Jessica Tisch.

El tiroteo estalló la noche del sábado en el patio de un edificio de apartamentos a aproximadamente una cuadra del famoso paseo marítimo de Coney Island y no lejos del lugar donde, más temprano durante el feriado, se celebró el concurso de comer hot dogs de Nathan’s Famous.

La comisionada de Policía indicó que un sospechoso con máscara negra disparó hacia el patio, donde una familia se había reunido para una parrillada. El tirador huyó, pero la policía sí recuperó un arma, señaló Tisch.

Los cuatro niños baleados tienen 6, 7, 12 y 14 años, precisó Tisch. No hubo reportes de altercados previos en la reunión, agregó.

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Breaking NewsNueva YorkHeridos de bala
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