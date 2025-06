Los casos ahora regresan a los tribunales inferiores, donde los jueces tendrán que decidir cómo adaptar sus órdenes para cumplir con el fallo del máximo tribunal, escrito por la jueza Amy Coney Barrett. La aplicación de la política no puede llevarse a cabo durante otros 30 días, escribió la impartidora de justicia.

Incluso entonces, no se sabe si la decisión de la corte podría producir un confuso mosaico de reglas que podrían diferir en los 22 estados que demandaron por la orden de Trump y el resto del país.

Los jueces coincidieron con el gobierno de Trump, así como con la administración demócrata del expresidente Joe Biden antes de ella, en que los jueces se exceden al emitir órdenes que se aplican a todos, y no solo a las partes ante el tribunal. Los jueces han emitido más de 40 de esas órdenes desde que Trump asumió el cargo en enero para un segundo mandato.

Los tribunales federales, escribió Barrett, “no ejercen la supervisión general del Poder Ejecutivo; resuelven casos y controversias de acuerdo con la autoridad que el Congreso les ha otorgado. Cuando un tribunal concluye que el Poder Ejecutivo ha actuado ilegalmente, la respuesta no es que el tribunal exceda su poder también”.

Pero el destino final de los cambios que Trump quiere hacer no estaba ante la corte, escribió Barrett, sino únicamente las reglas que se aplicarían mientras continúan los casos judiciales.

En una notable decisión del Tribunal Supremo de 1898, Estados Unidos contra Wong Kim Ark, el tribunal sostuvo que los únicos niños que no recibían automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer en el territorio del país eran los hijos de diplomáticos , que tienen lealtad a otro gobierno, así como los enemigos presentes en Estados Unidos durante una ocupación hostil, las personas nacidas en barcos extranjeros y las nacidas de miembros de tribus nativas estadounidenses soberanas.

El gobierno de Trump ha afirmado que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos, una frase utilizada en la enmienda, y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.