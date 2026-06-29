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AAA completa la limpieza en estación de bombas: ¿cuándo llegará el agua a Loíza y Canóvanas?

El presidente de la corporación pública informó que esperan por los resultados de nuevas pruebas de laboratorio

29 de junio de 2026 - 8:19 AM

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El presidente ejecutivo de la corporación pública, Luis González Delgado, precisó que las labores de limpieza se terminaron en la noche del domingo. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunció en la mañana de este lunes que ya se completaron los trabajos de limpieza tras detectarse la presencia de aceite y grasas en la estación de bombas de Loíza Valley.

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El presidente ejecutivo de la corporación pública, Luis González Delgado, precisó que las labores se terminaron en la noche del domingo, conforme a los protocolos de limpieza requeridos para la toma de aguas crudas y en la planta de filtración de Canóvanas.

No obstante, aún no se ha determinado cuándo entrará en operaciones la instalación.

“Nuestro personal, junto a la compañía especializada en manejo y limpieza de contaminación ambiental, completó todos los trabajos correctivos requeridos conforme a los protocolos establecidos”, señaló González Delgado, en un comunicado de prensa.

“Comprendemos la necesidad que tienen nuestras familias de contar con el servicio de agua potable; sin embargo, la salud y seguridad de nuestra gente está por encima de cualquier otra consideración. Al momento nos encontramos a la espera de la confirmación científica de que el sistema cumple con todos los parámetros de calidad y que el agua es completamente segura para nuestros abonados para poder reiniciar operaciones y así distribuir agua hacia las comunidades afectadas por esta situación”, añadió.

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Al momento, la corporación pública espera por resultados de pruebas de laboratorio para determinar el próximo curso de acción.

La AAA informó el domingo que la sustancia observada desde el día antes en la estación de bombas de Loíza Valle, en Canóvanas, fue identificada por pruebas de laboratorios como aceites y grasas, pero se desconocía su procedencia. La situación ha mantenido a cerca de 11,000 abonados sin servicio de agua potable en los municipios de Loíza y Canóvanas.

La AAA precisó que esperan recibir al mediodía de hoy, lunes, los resultados de pruebas de laboratorio realizadas a las muestras tomadas tanto de la toma de aguas crudas como de la planta de filtración una vez se completó la limpieza.

“Tan pronto recibamos los resultados y estos confirmen que no existe presencia del material, procederemos con el reinicio seguro y gradual del sistema”, indicó González Delgado.

La limpieza ambiental estuvo a cargo de la compañía 5 Senses, mientras que el laboratorio EQ Lab realiza las pruebas del agua, precisó el funcionario.

Las palabras “46 días sin agua” en el cristal de Café Regina resume la situación que enfrenta este negocio en la calle Loíza, en Santurce. Sus dueños mantienen un conteo de los días sin servicio ante la falta de una solución.Para poder mantener sus puertas abiertas, Café Regina depende de varias cisternas instaladas en el exterior del local, que sus empleados revisan diariamente para calcular cuánto tiempo más pueden operar.Las interrupciones del servicio han generado gastos adicionales y cambios operacionales en restaurantes y comercios de la zona, en medio de los retos recientes del sistema de agua potable.
1 / 10 | Entre cisternas y cubos: así sobreviven negocios sin agua en la calle Loíza. Las palabras “46 días sin agua” en el cristal de Café Regina resume la situación que enfrenta este negocio en la calle Loíza, en Santurce. Sus dueños mantienen un conteo de los días sin servicio ante la falta de una solución. - Carlos Rivera Giusti/Staff

La situación se da en momentos en que se mantiene en consideración la posibilidad de un racionamiento que afectaría a más de 13,000 abonados en Loíza y Canóvanas.

La AAA sostuvo que continuará distribuyendo agua potable a las comunidades afectadas con camiones cisternas.

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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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