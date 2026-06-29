AAA completa la limpieza en estación de bombas: ¿cuándo llegará el agua a Loíza y Canóvanas?

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunció en la mañana de este lunes que ya se completaron los trabajos de limpieza tras detectarse la presencia de aceite y grasas en la estación de bombas de Loíza Valley.

El presidente ejecutivo de la corporación pública, Luis González Delgado, precisó que las labores se terminaron en la noche del domingo, conforme a los protocolos de limpieza requeridos para la toma de aguas crudas y en la planta de filtración de Canóvanas.

No obstante, aún no se ha determinado cuándo entrará en operaciones la instalación.

“Nuestro personal, junto a la compañía especializada en manejo y limpieza de contaminación ambiental, completó todos los trabajos correctivos requeridos conforme a los protocolos establecidos”, señaló González Delgado, en un comunicado de prensa.

“Comprendemos la necesidad que tienen nuestras familias de contar con el servicio de agua potable; sin embargo, la salud y seguridad de nuestra gente está por encima de cualquier otra consideración. Al momento nos encontramos a la espera de la confirmación científica de que el sistema cumple con todos los parámetros de calidad y que el agua es completamente segura para nuestros abonados para poder reiniciar operaciones y así distribuir agua hacia las comunidades afectadas por esta situación”, añadió.

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Sin agua Loíza y Canóvanas por “mancha” sospechosa en estación de bombas: AAA lo explica Al momento, la corporación pública espera por resultados de pruebas de laboratorio para determinar el próximo curso de acción.

La AAA informó el domingo que la sustancia observada desde el día antes en la estación de bombas de Loíza Valle, en Canóvanas, fue identificada por pruebas de laboratorios como aceites y grasas, pero se desconocía su procedencia. La situación ha mantenido a cerca de 11,000 abonados sin servicio de agua potable en los municipios de Loíza y Canóvanas.

La AAA precisó que esperan recibir al mediodía de hoy, lunes, los resultados de pruebas de laboratorio realizadas a las muestras tomadas tanto de la toma de aguas crudas como de la planta de filtración una vez se completó la limpieza.

“Tan pronto recibamos los resultados y estos confirmen que no existe presencia del material, procederemos con el reinicio seguro y gradual del sistema”, indicó González Delgado.

La limpieza ambiental estuvo a cargo de la compañía 5 Senses, mientras que el laboratorio EQ Lab realiza las pruebas del agua, precisó el funcionario.

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La situación se da en momentos en que se mantiene en consideración la posibilidad de un racionamiento que afectaría a más de 13,000 abonados en Loíza y Canóvanas.