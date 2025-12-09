Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia reclutará a 200 nuevos empleados

La Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) comenzó el reclutamiento de 200 nuevas plazas, principalmente para técnicos de servicio, que se desplegarán en las 10 regiones del Departamento de la Familia.

Estos 200 nuevos empleados públicos se unirán a las 1,800 personas que ya laboran la Adsef, informó este martes la subsecretaria de Familia, Evelyn Matos, durante la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

“Son bastantes, pero acuérdate que Adsef está a través de toda la isla, en nuestras 10 regiones y, en todas las oficinas locales, hay empleados de Adsef para poder atender la clientela. Así que 200 plazas es bastante, sí, para poder cubrir completamente los servicios”, destacó Matos.

El proceso de reclutamiento ya comenzó, indicó la subsecretaria, quien, sin embargo, no pudo proveer una fecha en la que los nuevos empleados estarían en funciones, pues puede dilatarse en “lo que surgen las plazas, en lo que sale la convocatoria, de lo que se hacen las entrevistas”.

“Así es que el termino en específico no podría decirte, pero sí, ya estamos en este proceso”, recalcó.

En la sesión, Matos hizo un resumen de los logros de la dependencia de la sombrilla de Familia desde que comenzó el año. Entre ellos, mencionó los acuerdos de práctica, desde el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), para los estudiantes de nutrición de instituciones como la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Ana G. Méndez.

“Algo que es muy bueno, porque así vamos desarrollando a los nuevos jóvenes que están estudiando en esta carrera para el servicio a los demás”, dijo, tras especificar que este acuerdo es particularmente para que los estudiantes de nutrición sepan cómo funciona el PAN.

Destacó, asimismo, que el programa Summer EBT –que brinda apoyo económico para alimentos durante el verano– llegó a 1,077 escuelas y benefició a 294,715 estudiantes. El desembolso fue de unos $52 millones.