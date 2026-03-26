¿Cómo Politank compró las acciones de Francisco Domenech?

En la venta de Politank, la propia empresa adquirió y pagó por todas las acciones del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech –según testificó el funcionario ante el Senado–, un mecanismo que conocedores afirman es común en el mundo corporativo.

“Cuando tú tienes acciones en una corporación, que es como un interés en una empresa, tú se lo puedes vender a cualquier otra persona o se lo puedes vender a la propia corporación. Así que la corporación puede readquirir acciones que le vendió a alguien, y con frecuencia hacen eso, que la propia corporación me compra las acciones, me las paga, y yo me voy; ya perdí todo vínculo con la corporación porque dejé de ser accionista”, explicó a El Nuevo Día el abogado corporativo y analista político Carlos Díaz Olivo.

En el mundo de los negocios, la transacción de venta que Domenech aseguró fue la vía que utilizó para desligarse de la firma de cabildeo, el 31 de diciembre de 2024, se conoce como “stock buyback” o recompra de acciones. La compraventa fue completada el 1 de enero de 2025 y por un monto de $4 millones, dijo el secretario de la Gobernación.

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El también abogado corporativo y catedrático Luis Aníbal Avilés recalcó, por su lado, que ese tipo de transacción, aunque “plausible”, debe cumplir estrictamente con las leyes vigentes.

“El ‘stock buyback’ es una transacción legal si cumple con los requisitos de surplus (plusvalía), del artículo de la Ley de Corporaciones de Puerto Rico”, indicó Avilés.

El surplus implica, entre otras, que la empresa debe retener dinero para su operación y cumplir con sus obligaciones financieras. En otras palabras, no quedar insolvente.

Domenech testificó durante la Comisión Total del Senado, el martes, que el 31 de diciembre de 2024 dejó de ser dueño de Politank, una firma de cabildeo que creó el 21 de septiembre de 2010, porque optó por vender sus acciones a la misma corporación. Es decir, vendió a Politank, CORP., nombre jurídico de la empresa.

“No sé cómo fue el pacto. Si fue en dos plazos o uno”, indicó Díaz Olivo.

“Domenech y cualquiera de nosotros, tiene perfecto derecho de salirse del negocio donde él está, con la entidad que estaba, hasta regalársela a cualquiera”, agregó el abogado.

Ambos entrevistados advirtieron, no obstante, que restan detalles o respuestas para aclarar pormenores de cómo se dio el negocio de compraventa entre Domenech y el actual propietario, Manuel Torres.

Por ejemplo, mencionó Avilés, conocer desde cuándo Torres adquirió o se le dieron acciones de la empresa. Durante el interrogatorio del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en la vista del martes, Domenech mencionó que Torres “compró algunas de las acciones”, pero reconoció que “no hay un cheque” de parte del ejecutivo. No precisó la fecha, la cantidad de acciones ni la forma en que las obtuvo.