Destinan $230 millones para trabajos de expansión, clausura y mitigación en vertederos

“Estos son proyectos que, quizás, la gente no va a ver un edificio. Quizás, la gente no va a ver un hospital. Quizás, la gente no va a ver una plaza, pero, si no tenemos dónde botar la basura, o cómo recolectarla, o cómo cumplir con los requerimientos ambientales, pudiéramos tener incluso multas millonarias”, indicó, por su parte, la gobernadora.