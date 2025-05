Guánica - La gobernadora Jenniffer González afirmó este viernes que no se tomará “a la ligera” la selección de la persona que nombrará para ocupar la secretaría de Estado en sustitución de Verónica Ferraiuoli , cuyo nombramiento retiró –a petición de la designada– al no contar con los votos para ser confirmada en el Senado .

“(La secretaría de Estado) no es un cargo común. Es el segundo en línea de sucesión del gobernador. No me voy a tomar a la ligera la evaluación de los candidatos para el cargo de secretario de Estado. Cuando tenga a la persona con esa probidad (integridad en el obrar), así lo haré (nombramiento)”, enfatizó.