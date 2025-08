El alcalde de Carolina , José Carlos Aponte Dalmau , firmó este jueves la ordenanza municipal que da paso al nuevo Código de Orden Público , que limita, hasta la 1:00 a.m., el horario para la venta de alcohol en la zona turística de Isla Verde , y lo uniforma con el resto de los negocios de la ciudad.

“Estas modificaciones no tienen otro propósito que el de velar por la seguridad de nuestra gente... Mi compromiso es con la vida, con la tranquilidad y con la sana convivencia. Esta unificación del Código de Orden Público es una herramienta más para reforzar la seguridad y garantizar que cada familia pueda sentirse protegida. Hoy, le devolvemos a los vecinos de Isla Verde la tranquilidad que merecen”, apuntó el alcalde.

La nueva disposición permite la venta y expendio de alcohol en la zona turística de Isla Verde hasta las 12:00 a.m., de domingo a jueves, y los viernes y sábados hasta la 1:00 a.m. Contempla, además, que cuando el lunes sea feriado, las ventas de la noche del domingo a lunes podrán extenderse hasta la 1:00 a.m. Dichas condiciones aplican en el resto del municipio desde el 2014.