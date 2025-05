González acusó a Rosario Serrano de mentir bajo juramento en las vistas de transición gubernamental, a finales de 2024, sobre los fondos destinados a cubrir los contratos de Vital otorgados por la ASES, dependencia que, bajo la nueva administración, aún no cuenta con un director ejecutivo en propiedad.

Si bien González sostuvo, en un encuentro con la prensa en Humacao , que el señalamiento que la JSF presentó en una carta el miércoles –un día antes del primer Mensaje de Situación de Estado del cuatrienio – tomó desprevenido a su equipo fiscal, la actual directora ejecutiva interina de la ASES, Lymari Colón Rodríguez , expresó, en un comunicado, que “el asunto no nos tomó por sorpresa y estamos preparados para manejarlo”.

“Cuando cuadramos todo el presupuesto, todo estaba de manera perfecta y, de hecho, en las vistas de transición, ustedes recordarán que la entonces administradora de ASES (Rosario Serrano) dijo que ya los contratos estaban hechos y que todo el dinero estaba acorde al presupuesto anterior, y la realidad es que nos mintieron. Se dieron cuatro beneficios (de cobertura médica) adicionales a los requeridos en ley que dijeron que habían presupuestado y no presupuestaron , y esa es la carta que acabamos de recibir, en este caso, de ASES y de la JSF”, manifestó la primera ejecutiva, quien aseguró que se harán “referidos” para procesar las presuntas declaraciones falsas de la exfuncionaria.

“Hay unos elementos de que le mintieron al Comité de Transición (entrante) bajo juramento, diciendo que se habían presupuestado, que los contratos ya estaban, y se dieron unos beneficios, en campaña electoral, que no estaban presupuestados para operar”, insistió González, aunque no precisó por qué las discrepancias no se identificaron y atendieron en los primeros cinco meses de su gobierno.