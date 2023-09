El gobernador Pedro Pierluisi exhortó este miércoles al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, a reconsiderar su postura de dejar en el tintero el aumento salarial a los jueces –un proyecto que estaba en discusión en la Asamblea Legislativa– por la falta de consenso respecto a que también haya alzas para el mandatario, los legisladores y el gabinete constitucional.

“Exhorto al presidente de la Cámara a reconsiderar su postura. Lo exhorto con el mayor respeto. Yo exhorto al presidente de la Cámara, con el mayor respeto, de que reconsidere su postura de básicamente engavetar el asunto de los jueces, como resultado de que, aparentemente, no hay voluntad, o no hay los votos, en este momento, para también concederles aumentos a miembros del gabinete, legisladores, entre otros”, dijo el primer ejecutivo tras una conferencia de prensa, en Carolina.

“Yo pienso que lo que hace sentido es que vayamos atendiendo los asuntos individualmente. Vamos a atender el de la Rama Judicial. ¿Quién puede estar en contra de darle un aumento razonable a los jueces? Vamos a salir de ese asunto en primera instancia y luego, lo que yo exhorté que hicieran, es que hagan estudios que evalúen la necesidad de concederles aumentos a miembros de la Rama Ejecutiva de alto nivel, es decir, miembros de gabinete y los propios legisladores”, agregó.

Hernández detuvo ayer, martes, la discusión del Proyecto del Senado 1292, que otorga a los jueces –retroactivo al 1 de julio– alzas salariales que oscilan entre $22,164 y $29,556 anuales. Adujo que, si no había consenso respecto a los demás aumentos, no podía discutir la medida.

Hernández había adelantado a El Nuevo Día que, en medio de la discusión del proyecto de ley sobre los togados, había legisladores que querían atender la disparidad en sueldos del Ejecutivo y la Legislatura. Por tanto, el líder cameral se proponía revisar los salarios de los legisladores, el gobernador y su gabinete.

Pero, a juicio del gobernador, cada tema debía ser atendido de manera individual.

“Pienso que el asunto del aumento de los jueces se debe atender de forma individual. Veo que están surgiendo conflictos en la Legislatura en cuanto a la forma y manera en que se atienden los proyectos, pero yo pienso que debemos dejar a un lado el protagonismo… que debemos ceder cuando es por el interés público”, expresó Pierluisi.

“Aquí, no hay duda de que los jueces en Puerto Rico no han recibido aumentos ya por prácticamente dos décadas y que es importante tener una Rama Judicial con gente competente. Es difícil reclutar en el gobierno cuando la paga no es adecuada”, agregó.

Las declaraciones del gobernador se produjeron tras anunciar el comienzo de trabajos de reparación en la carretera PR-857, en Carolina. Esas obras tendrán un costo de $6.2 millones en fondos estatales provenientes del Departamento de Transportación y Obras Públicas.

Los arreglos incluyen la construcción de un muro de retención de gaviones, rehabilitación del pavimento, construcción de encintado y cunetones, instalación de barreras de seguridad, aplicación de marcado de pavimento de líneas termoplásticas e instalación de ojos de gatos, control de erosión para sedimentos, mantenimiento y protección del tráfico y otros trabajos misceláneos.