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Secretaria de Estado fungirá como gobernadora interina por 24 horas

La gobernadora Jenniffer González será oradora del Foro de Seguridad Nacional a celebrarse el viernes en Miami

20 de marzo de 2026 - 8:21 PM

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La secretaria de Estado Rosachely Rivera fungirá como gobernadora interina desde esta noche del jueves hasta mañana viernes en la tarde. (Ramon "Tonito" Zayas)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Fortaleza anunció que la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, fungirá como gobernadora interina por 24 horas, desde la noche de este jueves, hasta la tarde del viernes, durante la visita de la gobernadora, Jenniffer González, al Foro de Seguridad Nacional a celebrarse en Miami.

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“La secretaria de Estado Rosachely Rivera fungirá como gobernadora interina desde esta noche del jueves hasta mañana viernes en la tarde”, indica la misiva enviada por la Oficina de la Gobernadora.

La Fortaleza indicó, en declaraciones escritas, que la visita de la gobernadora como oradora del foro “reconoce a Puerto Rico como parte integral de los esfuerzos por parte del gobierno federal para reforzar la seguridad en el hemisferio occidental”.

El Foro de Seguridad es coordinado por la Fundación Heritage y reunirá a destacados lideres políticos, altos funcionarios de seguridad nacional y defensa, expertos en políticas públicas, líderes del sector privado y otros.

Los temas que se discutirán en el evento incluyen narcoterrorismo, seguridad fronteriza, trata de personas, modernización de las fuerzas armadas en las Américas, las amenazas a la seguridad marítima, el avance de la seguridad de la infraestructura y la cadena de suministro, entre otros.

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Breaking NewsJenniffer GonzálezDepartamento de Seguridad de Estados UnidosMiamiDepartamento de EstadoRosachely Rivera
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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