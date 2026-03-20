Secretaria de Estado fungirá como gobernadora interina por 24 horas

La Fortaleza anunció que la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, fungirá como gobernadora interina por 24 horas, desde la noche de este jueves, hasta la tarde del viernes, durante la visita de la gobernadora, Jenniffer González, al Foro de Seguridad Nacional a celebrarse en Miami.

“La secretaria de Estado Rosachely Rivera fungirá como gobernadora interina desde esta noche del jueves hasta mañana viernes en la tarde”, indica la misiva enviada por la Oficina de la Gobernadora.

La Fortaleza indicó, en declaraciones escritas, que la visita de la gobernadora como oradora del foro “reconoce a Puerto Rico como parte integral de los esfuerzos por parte del gobierno federal para reforzar la seguridad en el hemisferio occidental”.

El Foro de Seguridad es coordinado por la Fundación Heritage y reunirá a destacados lideres políticos, altos funcionarios de seguridad nacional y defensa, expertos en políticas públicas, líderes del sector privado y otros.