Secretaria de Estado fungirá como gobernadora interina por 24 horas
La gobernadora Jenniffer González será oradora del Foro de Seguridad Nacional a celebrarse el viernes en Miami
20 de marzo de 2026 - 8:21 PM
20 de marzo de 2026 - 8:21 PM
La Fortaleza anunció que la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, fungirá como gobernadora interina por 24 horas, desde la noche de este jueves, hasta la tarde del viernes, durante la visita de la gobernadora, Jenniffer González, al Foro de Seguridad Nacional a celebrarse en Miami.
“La secretaria de Estado Rosachely Rivera fungirá como gobernadora interina desde esta noche del jueves hasta mañana viernes en la tarde”, indica la misiva enviada por la Oficina de la Gobernadora.
La Fortaleza indicó, en declaraciones escritas, que la visita de la gobernadora como oradora del foro “reconoce a Puerto Rico como parte integral de los esfuerzos por parte del gobierno federal para reforzar la seguridad en el hemisferio occidental”.
El Foro de Seguridad es coordinado por la Fundación Heritage y reunirá a destacados lideres políticos, altos funcionarios de seguridad nacional y defensa, expertos en políticas públicas, líderes del sector privado y otros.
Los temas que se discutirán en el evento incluyen narcoterrorismo, seguridad fronteriza, trata de personas, modernización de las fuerzas armadas en las Américas, las amenazas a la seguridad marítima, el avance de la seguridad de la infraestructura y la cadena de suministro, entre otros.
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