“Yo fui vocal varias veces”: exjefa de Adsef reitera que llevó a La Fortaleza las tensiones con Suzanne Roig

Entre ellos figuraban el entonces secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y la entonces subsecretaria de la Gobernación, Itza García. Ambos salieron de sus cargos en agosto de este año al figurar en una investigación de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

“Yo fui vocal varias veces, y fui a La Fortaleza, hablé con Domenech y con Itza. Ellos tenían conocimiento de todo lo que me estaba ocurriendo. Pero nada, no decían nada... simplemente escuchaban, pero nunca reaccionaron ni hicieron nada”, expresó Medina Díaz este jueves durante su participación en el programa Jugando Pelota Dura de TeleOnce.

PUBLICIDAD

La exfuncionaria sostuvo que sus diferencias con Roig Fuertes comenzaron desde que llegó a la Adsef y que la secretaria intervenía en asuntos administrativos de la dependencia adscrita a Familia, incluso al convocar a empleados para impartirles instrucciones directamente.

“Le dije a Domenech que tenía muchos problemas con la secretaria (Roig Fuertes) desde el día que llegué, que la secretaria no respetaba mi administración, ella quería tener siempre todo el control de la administración. Prácticamente ella todo el tiempo era con el control de la administración, llamaba a mis empleados a su oficina, en el edificio Mercantil, los reunía, siempre estaba dándoles órdenes, y yo me quedaba en mi administración”, afirmó Medina Díaz.

La presión por el contrato de $38.5 millones

Medina Díaz también alegó que Roig Fuertes la presionó para que firmara un contrato de $38.5 millones, financiado con fondos federales, con NOLA Education, empresa encargada de implementar el programa Star Academy, dirigido a atender la deserción escolar.

Según relató, la secretaria le habló del contrato desde su segundo día de trabajo y reiteraba su interés en que se concretara la firma.

“Tenía mucha presión, porque cada vez que yo iba me decía ‘tienes que firmar el contrato’. Imagínese un contrato de $38.5 millones... ¿cómo yo voy a firmar un contrato de $38.5 millones que yo sabía que no era elegible para poder firmarlo, aprobarlo? Primeramente, el segundo día de llegar al trabajo, fui a su oficina, y desde ese segundo día ella me habló del contrato, que era de mucho interés firmarlo”, dijo.

Medina Díaz afirmó que decidió consultar el asunto con la División Legal de Adsef antes de tomar una decisión.

PUBLICIDAD

“Al salir de la reunión, fui a mi oficina, me reuní con la División Legal, con Gisela Rodríguez Algarín (directora legal de la Adsef) y Josué García, que necesitaba saber sobre la insistencia de firmar ese contrato. Inmediatamente me dijeron que no podía firmar ese contrato, que si lo firmaba iría presa”, enfatizó

Las denuncias sobre presuntas irregularidades en la contratación trascendieron luego que Medina Díaz salió de la jefatura de la Adsef. El asunto también fue objeto de una vista senatorial el miércoles, en la que comparecieron tanto la exadministradora como Roig Fuertes, para responder sobre las gestiones dirigidas a concretar el contrato, pese a las objeciones que, según se ha informado, plantearon la Adsef y el Departamento de Educación.

1 / 6 | Momento en que Suzanne Roig estalla en llanto durante vista senatorial . La secretaria de la Familia, Suzanne Roig, detuvo su testomonio ante el Senado para exigir respeto mientras el senador independiente Eliezer Molina le cuestionaba sobre la adjudicación de una subasta a favor de la empresa NOLA Education. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 6 Momento en que Suzanne Roig estalla en llanto durante vista senatorial La secretaria de la Familia, Suzanne Roig, detuvo su testomonio ante el Senado para exigir respeto mientras el senador independiente Eliezer Molina le cuestionaba sobre la adjudicación de una subasta a favor de la empresa NOLA Education. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

“Estoy diciendo la verdad”

Este jueves, Medina Díaz también fue interrogada por el Departamento de Justicia como parte de la investigación sobre la controversia.

Tras sus gestiones ante las distintas agencias, la exfuncionaria dijo que espera que se esclarezcan los hechos y que se determinen las posibles responsabilidades.

“Después de ir a esas tres agencias, lo que espero es que se haga el trabajo, que la verdad salga y que tengan consecuencias quienes tengan que tener consecuencias. Que esto no se quede así”, afirmó.

Asimismo, dirigió un mensaje a Roig Fuertes, a quien acusó de hacer declaraciones falsas sobre ella. “Que se deje de mentiras y enlodando mi reputación. Lo que ella dice no es cierto”, expresó.

Más temprano este jueves, la gobernadora Jenniffer González defendió a la secretaria de Familia y sostuvo que no la destituiría