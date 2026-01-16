Alcaldesa de Loíza pide a La Fortaleza un mediador para abordar controversia con el DRNA sobre erosión costera

Ante los persistentes desacuerdos sobre cómo mitigar a corto plazo el grave problema de erosión costera, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, solicitó este viernes a la gobernadora Jenniffer González que asigne un mediador entre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el municipio para atender la situación, que afecta principalmente a la comunidad Parcelas Suárez.

“Esto se está viendo como una lucha entre el secretario (del DRNA, Waldemar Quiles Pérez) y yo, y deben quitarnos del panorama y mirar una comunidad que está en riesgo”, sostuvo la primera ejecutiva municipal, en entrevista telefónica.

Después de una reunión el jueves con abogadas del DRNA, Nazario Fuentes quedó insatisfecha, por lo que envió una carta a La Fortaleza requiriendo que se asigne un funcionario que medie entre las partes, y que se atienda la emergencia que viven alrededor de 15 familias en la calle 10 de Parcelas Suárez, que ya han perdido infraestructura pluvial y de electricidad.

El Nuevo Día solicitó y aguarda por una reacción de Quiles Pérez.

PUBLICIDAD

“Esperábamos (en la reunión) técnicos, expertos y conocedores… para llevar una conversación franca de lo que está sucediendo allí. Realmente, vinieron dos abogadas y la directora (interina) de la División de Legal (Brenda Liz González Méndez), que no tienen conocimiento propio de lo que pasó allí. Lo saben de terceras personas. La conversación no tuvo resultados”, lamentó, en tanto, Nazario Fuentes.

La reunión entre funcionarios del Municipio de Loíza y el DRNA se realizó el jueves, en la alcaldía. (Suministrada)

En la reunión, abundó, se discutió la carta del DRNA al ayuntamiento –enviada la semana pasada–, desautorizando la iniciativa municipal de un revestimiento de rocas para mitigar la erosión costera.

De acuerdo con la alcaldesa, el “impase” es que el DRNA “cree” que “se quiere hacer un proyecto grande allí y, realmente, lo que queremos es trabajar con la calle 3, esquina 10, que es la que estamos perdiendo”.

El martes, previo a la reunión, Quiles Pérez recalcó, en entrevista con este medio, que la recomendación científica para el área es un proyecto sostenible, a largo plazo, con sacos de arena y tubos especializados, que restaure el ambiente natural.

“En el momento en que tú tiras piedras, además que se redirige la energía a otro lado, no te permite restablecer la playa y el depósito de arena. Con estas estructuras, se puede recoger arena nuevamente de una manera natural y nos permite recrear el ambiente lo más parecido posible”, explicó, entonces, el secretario.

Nazario Fuentes ripostó que el ayuntamiento no tiene fondos suficientes para asumir el costo de un proyecto como el descrito por Quiles Pérez antes de que inicie la temporada de altas marejadas, en marzo, o se venza el permiso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés) para el revestimiento de rocas.

PUBLICIDAD

“No tengo problema en lo que se haga allí, siempre y cuando resuelva el problema. (La propuesta del DRNA) es costosa y tarda. Poner los sacos y tubos va a tomar más tiempo. Les pedí: ‘Ustedes, que son expertos, además de las piedras que no quieren, ¿qué puedo hacer allí que resuelva de inmediato?”, compartió la alcaldesa.

Al finalizar la reunión, Nazario Fuentes solicitó pautar otro encuentro con expertos en erosión costera. “Me dijeron que lo pusiera por escrito para evaluar la petición”, dijo.