Asesinato de turista en el Viejo San Juan encabeza las cinco noticias más leídas de la semana

La noticia del turista que fue asesinado durante una pelea en el Viejo San Juan encabeza la lista de las cinco noticias más leídas de esta semana en El Nuevo Día.

Sin embargo, este no fue el único tema que llamó la atención de los lectores, quienes también se interesaron por conocer todos los detalles sobre la muerte del presentador de televisión Pedro Juan Figueroa.

A continuación las cinco noticias más leídas:

Yvette Tapanes, madre del turista asesinado en el Viejo San Juan, describió las múltiples cualidades humanas que definían a su hijo, un hombre de 40 años, residente del estado de Florida, quien fue asesinado en la madrugada del 30 de diciembre.

“Quiero que todos sepan que mi hijo Nathan Joel Castro fue más grande que la vida”, comentó Tapanes.

En declaraciones a este medio, recordó que Castro “amaba profundamente a su familia y siempre buscaba estar presente en las reuniones familiares”, resaltando el fuerte vínculo que mantenía con sus seres queridos.

Nathan Joel Castro, 40 years old and resident of the state of Florida. (Suministrada a El Nuevo Día)

Pedro Juan Figueroa, una de las figuras más destacadas de la industria de la farándula y el entretenimiento en Puerto Rico, falleció, informó el jueves 1 de enero, el equipo de trabajo de “Lo Sé Todo”, de Wapa Televisión, programa en el que el comentarista trabajó durante los últimos años de su vida.

El comentarista falleció a causa de un tumor en el cerebro que le había sido detectado recientemente, según confirmó su familia. Figueroa se aprestaba a recibir tratamiento médico para su condición.

Esta semana, cinco detenidos fueron trasladados al Cuartel General de la Policía en Hato Rey, mientras investigadores se disponían a entrevistar a potenciales testigos en relación al asesinato del turista.

“Hay personas que están siendo entrevistadas, que presenciaron”, indicó el inspector Robert Ramos, subdirector de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales (SAIC) de la Policía.

Agentes de la Policía Municipal de San Juan trasladan al Cuartel General de la Policía de Puerto Rico a uno de los detenidos tras el asesinato de un turista en el Viejo San Juan. (Alex Figueroa Cancel)

La pareja de tenismesistas celebró su unión rodeada de familiares y amigos en una emotiva ceremonia.

El 31 de diciembre de 1972, el avión en el que iba Roberto Clemente y cuatro personas más con ayuda para las víctimas del terremoto de Managua se estrelló en el océano Atlántico justo después de despegar. Por 12 días, las autoridades rastrearon la zona, pero no pudieron hallar el cadáver del astro boricua.