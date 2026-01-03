Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinato de turista en el Viejo San Juan encabeza las cinco noticias más leídas de la semana

¿Qué otros reportajes completan la lista? Entérate aquí

3 de enero de 2026 - 4:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una guagua ocupada relacionada a la muerte del turista. (Suministrado a El Nuevo Día)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La noticia del turista que fue asesinado durante una pelea en el Viejo San Juan encabeza la lista de las cinco noticias más leídas de esta semana en El Nuevo Día.

RELACIONADAS

Sin embargo, este no fue el único tema que llamó la atención de los lectores, quienes también se interesaron por conocer todos los detalles sobre la muerte del presentador de televisión Pedro Juan Figueroa.

A continuación las cinco noticias más leídas:

1. “Fue amado grandemente por todo el que lo conocía”: madre de turista asesinado en el Viejo San Juan resalta la calidad humana de su hijo

Yvette Tapanes, madre del turista asesinado en el Viejo San Juan, describió las múltiples cualidades humanas que definían a su hijo, un hombre de 40 años, residente del estado de Florida, quien fue asesinado en la madrugada del 30 de diciembre.

“Quiero que todos sepan que mi hijo Nathan Joel Castro fue más grande que la vida”, comentó Tapanes.

En declaraciones a este medio, recordó que Castro “amaba profundamente a su familia y siempre buscaba estar presente en las reuniones familiares”, resaltando el fuerte vínculo que mantenía con sus seres queridos.

Nathan Joel Castro, 40 years old and resident of the state of Florida.
Nathan Joel Castro, 40 years old and resident of the state of Florida. (Suministrada a El Nuevo Día)

2. Muere el presentador de televisión Pedro Juan Figueroa

Pedro Juan Figueroa, una de las figuras más destacadas de la industria de la farándula y el entretenimiento en Puerto Rico, falleció, informó el jueves 1 de enero, el equipo de trabajo de “Lo Sé Todo”, de Wapa Televisión, programa en el que el comentarista trabajó durante los últimos años de su vida.

El comentarista falleció a causa de un tumor en el cerebro que le había sido detectado recientemente, según confirmó su familia. Figueroa se aprestaba a recibir tratamiento médico para su condición.

El presentador Pedro Juan Figueroa falleció el 1 de enero de 2026. Pedro Juan Figueroa junto a su compañera, Yulianna Vargas.Pedro Juan Figueroa junto a Rocky "The Kid".
1 / 14 | Pedro Juan Figueroa: una trayectoria que marcó la pantalla boricua. El presentador Pedro Juan Figueroa falleció el 1 de enero de 2026. - Suministrada

3. Entrevistan a testigos sobre asesinato de un turista en el Viejo San Juan

Esta semana, cinco detenidos fueron trasladados al Cuartel General de la Policía en Hato Rey, mientras investigadores se disponían a entrevistar a potenciales testigos en relación al asesinato del turista.

“Hay personas que están siendo entrevistadas, que presenciaron”, indicó el inspector Robert Ramos, subdirector de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales (SAIC) de la Policía.

Agentes de la Policía Municipal de San Juan trasladan al Cuartel General de la Policía de Puerto Rico a uno de los detenidos tras el asesinato de un turista en el Viejo San Juan.
Agentes de la Policía Municipal de San Juan trasladan al Cuartel General de la Policía de Puerto Rico a uno de los detenidos tras el asesinato de un turista en el Viejo San Juan. (Alex Figueroa Cancel)

4. ¡Vivan los novios! Las imágenes de la boda de Melanie Díaz y Tomas Polansky

La pareja de tenismesistas celebró su unión rodeada de familiares y amigos en una emotiva ceremonia.

Melanie Díaz y Tomas Polansky posan oficialmente durante su boda.Melanie Díaz junto a su madre, Marangely González, y las damas de honor.Melanie Díaz besa a su esposo Tomas Polansky.
1 / 8 | ¡Vivan los novios! Las imágenes de la boda de Melanie Díaz y Tomas Polansky. Melanie Díaz y Tomas Polansky posan oficialmente durante su boda. - Melanie Díaz Facebook

5. Roberto Clemente: un final doloroso para una leyenda

El 31 de diciembre de 1972, el avión en el que iba Roberto Clemente y cuatro personas más con ayuda para las víctimas del terremoto de Managua se estrelló en el océano Atlántico justo después de despegar. Por 12 días, las autoridades rastrearon la zona, pero no pudieron hallar el cadáver del astro boricua.

Como parte de los trabajos de búsqueda se usó un sonar que fue traído desde Estados Unidos.A medida que se hallaban artículos en el océano, se subían a los barcos que se sumaron a la búsqueda para ser cotejados.Buzos de la Marina cooperaron con el operativo de búsqueda.
1 / 23 | Roberto Clemente: un final doloroso para una leyenda. Como parte de los trabajos de búsqueda se usó un sonar que fue traído desde Estados Unidos. - Archivo GFR Media / Gary Williams
Breaking NewsViejo San JuanAsesinatosTurismoPedro Juan FigueroaMelanie Díaz
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
