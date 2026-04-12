Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Avión cazahuracanes regresa a San Juan en anticipo a la temporada ciclónica 2026

Será la primera vez en más de una década que la nave aterriza en la capital para una feria de preparación

12 de abril de 2026 - 3:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Amarilis Cotto es la primera mujer puertorriqueña en ser parte de la tripulación del avión cazahuracanes. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Tras más de 10 años fuera de San Juan, la ciudadanía podrá recorrer el avión cazahuracanes el próximo sábado, 18 de abril, en el aeropuerto de Isla Grande, en un esfuerzo coordinado entre autoridades municipales, estatales y federales para concienciar sobre la preparación ante la temporada ciclónica.

RELACIONADAS

Esta será la primera vez, desde 2014, que la nave de la reserva del Air Force, que se adentra e investiga los ciclones, aterrizará en la ciudad capital, informó el alcalde de la capital, Miguel Romero Lugo.

“La temporada de huracanes comienza el día 1 de junio y nosotros, como parte del proceso de pre preparación, la entrada a la temporada de huracanes. Estamos recibiendo la visita de lo que es el avión cazahuracanes que regresa a la ciudad de San Juan, luego de aproximadamente 12 años de ausencia, marcando lo que es un momento clave en lo que es la preparación de huracanes”, indicó el ejecutivo municipal, quien aseguró que esta actividad va alineada a continuar el desarrollo de una “cultura de prevención”.

La tormenta tropical Andrea se formó el 23 de junio, dando inicio a la temporada de huracanes. No tocó tierra firme.A Andrea, le siguió la tormenta Barry, que se formó el 28 de junio y causó importantes inundaciones en el sureste de México, además de ocho muertes en ese país.Melissa se convirtió en el cuarto huracán –el tercero de categoría 5– de la temporada y fue uno de los más fuertes registrados en la cuenca del Atlántico cuando tocó tierra, en el suroeste de Jamaica, el 28 de octubre, provocando grandes daños en ese país, La Española y el este de Cuba. Se le atribuyen, al menos, 75 muertes en el Caribe.
1 / 13 | Estos fueron los 13 ciclones con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2025. La tormenta tropical Andrea se formó el 23 de junio, dando inicio a la temporada de huracanes. No tocó tierra firme. - Suministrada

El evento, que se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., espera una asistencia de hasta 20,000 personas, quienes podrán subir al avión, conocer sus funciones y a su tripulación, que incluye a la meteoróloga puertorriqueña Amaryllis Cotto Pérez. Además, estará presente el director del Centro Nacional de Huracanes, Michael Brennan.

“Vamos a estar conociendo al crew, que es el que realmente visita los huracanes. Todo el mundo piensa que el cazahuracán lo que hace es darle vuelta al huracán. No, el avión cazahuracanes entran al sistema”, explicó Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), quien explicó que este equipo recopila datos -como temperatura, humedad y velocidad del viento- que ayudan a mejorar los pronósticos del SNM.

Asimismo, Romero Lugo indicó que el evento además servirá para afinar las estrategias de prevención ante huracanes, algo que también podrán hacer otros municipios.

No caigas en el engaño: la verdadera fuente en la temporada de huracanes

No caigas en el engaño: la verdadera fuente en la temporada de huracanes

¿Cierto o falso? ¿A quién le hago caso? La meteoróloga Ada Monzón aclara dudas.

“Queremos estar más preparados para ofrecer alertas más tempranas, más allá de las que hacen oficialmente, siguiendo los protocolos del National Weather Service, que nosotros tengamos un sistema mediante la cual comenzamos a alertar a preparar a comunidades o entidades que son particularmente vulnerables”, detalló.

En tanto, Morales recordó que no se puede controlar el tiempo, pero sí es posible prepararse.

“Siempre hay un reto de la naturaleza. La mejor forma de contrarrestar esto es preparando a un pueblo”, expresó el meteorólogo, quien describió el evento como la feria de preparación más importante del Caribe.

Los asistentes podrán encontrar estacionamiento en el muelle 10 y frente a la estación de Bomberos, desde donde se coordinará transportación para movilizarlos hasta la pista del aeropuerto.

Además del avión cazahuracanes, participarán agencias de ley y orden a nivel estatal, municipal y federal, así como otras dependencias encargadas de la alerta y respuesta ante desastres.

Tags
Servicio Nacional de MeteorologíaCentro Nacional de HuracanesMunicipio de San JuanMiguel RomeroTemporada de huracanes
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 12 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: