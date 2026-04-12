Avión cazahuracanes regresa a San Juan en anticipo a la temporada ciclónica 2026

Tras más de 10 años fuera de San Juan, la ciudadanía podrá recorrer el avión cazahuracanes el próximo sábado, 18 de abril, en el aeropuerto de Isla Grande, en un esfuerzo coordinado entre autoridades municipales, estatales y federales para concienciar sobre la preparación ante la temporada ciclónica.

Esta será la primera vez, desde 2014, que la nave de la reserva del Air Force, que se adentra e investiga los ciclones, aterrizará en la ciudad capital, informó el alcalde de la capital, Miguel Romero Lugo.

“La temporada de huracanes comienza el día 1 de junio y nosotros, como parte del proceso de pre preparación, la entrada a la temporada de huracanes. Estamos recibiendo la visita de lo que es el avión cazahuracanes que regresa a la ciudad de San Juan, luego de aproximadamente 12 años de ausencia, marcando lo que es un momento clave en lo que es la preparación de huracanes”, indicó el ejecutivo municipal, quien aseguró que esta actividad va alineada a continuar el desarrollo de una “cultura de prevención”.

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1 / 13 | Estos fueron los 13 ciclones con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2025. La tormenta tropical Andrea se formó el 23 de junio, dando inicio a la temporada de huracanes. No tocó tierra firme. - Suministrada 1 / 13 Estos fueron los 13 ciclones con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2025 La tormenta tropical Andrea se formó el 23 de junio, dando inicio a la temporada de huracanes. No tocó tierra firme. Suministrada Compartir

El evento, que se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., espera una asistencia de hasta 20,000 personas, quienes podrán subir al avión, conocer sus funciones y a su tripulación, que incluye a la meteoróloga puertorriqueña Amaryllis Cotto Pérez. Además, estará presente el director del Centro Nacional de Huracanes, Michael Brennan.

“Vamos a estar conociendo al crew, que es el que realmente visita los huracanes. Todo el mundo piensa que el cazahuracán lo que hace es darle vuelta al huracán. No, el avión cazahuracanes entran al sistema”, explicó Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), quien explicó que este equipo recopila datos -como temperatura, humedad y velocidad del viento- que ayudan a mejorar los pronósticos del SNM.

Asimismo, Romero Lugo indicó que el evento además servirá para afinar las estrategias de prevención ante huracanes, algo que también podrán hacer otros municipios.

No caigas en el engaño: la verdadera fuente en la temporada de huracanes ¿Cierto o falso? ¿A quién le hago caso? La meteoróloga Ada Monzón aclara dudas.

“Queremos estar más preparados para ofrecer alertas más tempranas, más allá de las que hacen oficialmente, siguiendo los protocolos del National Weather Service, que nosotros tengamos un sistema mediante la cual comenzamos a alertar a preparar a comunidades o entidades que son particularmente vulnerables”, detalló.

En tanto, Morales recordó que no se puede controlar el tiempo, pero sí es posible prepararse.

“Siempre hay un reto de la naturaleza. La mejor forma de contrarrestar esto es preparando a un pueblo”, expresó el meteorólogo, quien describió el evento como la feria de preparación más importante del Caribe.

Los asistentes podrán encontrar estacionamiento en el muelle 10 y frente a la estación de Bomberos, desde donde se coordinará transportación para movilizarlos hasta la pista del aeropuerto.