“Basta ya de este suplicio”: decenas de personas protestan contra LUMA Energy frente a La Fortaleza

“La luz es un servicio esencial. Esta semana se me fue la luz cuatro veces en Santurce, en el barrio Machuchal y se supone que yo esté feliz porque el sur lleva semanas sin luz, pero no, no puedo estar feliz. Esta semana hubo un momento que el voltaje era tan bajito que no podía cargar mi celular. Era absurdo”, mencionó Palacios. “Es momento que el gobierno se de cuenta que apostaron a un negocio que no funcionó”, abundó.