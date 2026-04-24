Donald Trump envía a Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán para nuevas negociaciones

Islamabad- El presidente Donald Trump enviará a sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, dijo el viernes la Casa Blanca, mientras funcionarios de la nación del sur de Asia presionaban para reactivar las conversaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Las conversaciones previstas para el sábado se producen en un momento en que gran parte del mundo está en vilo por una guerra que ha bloqueado las cruciales exportaciones de energía a través del estrecho de Ormuz, ha enturbiado el panorama económico mundial y ha dejado miles de muertos en Oriente Próximo.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, llegó a Islamabad a última hora del viernes. Antes, en las redes sociales, escribió que viajaba a Pakistán en un viaje centrado en “asuntos bilaterales y desarrollos regionales”. No especificó con quién se reuniría.

Poco después de que Araghchi aterrizara, el gobierno del país dejó claro que no habría negociaciones directas con representantes del gobierno estadounidense durante esta visita.

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El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmael Baqaei, declaró el día X que “no está prevista ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos”.

En su lugar, Baqaei dijo que funcionarios paquistaníes transmitirían mensajes entre las delegaciones. Baqaei agradeció al gobierno pakistaní su “continua mediación y sus buenos oficios para poner fin a la guerra de agresión impuesta por Estados Unidos”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había dicho en una entrevista en Fox News Channel que Witkoff y Kushner se reunirían con Araghchi.

“Esperamos que sea una conversación productiva y que permita avanzar hacia un acuerdo”, declaró Leavitt.

An Iranian worshipper wears a banner showing portraits of the Supreme Leader Ayatollah Mojtaba Khamenei, bottom, late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, top right, and the late revolutionary founder Ayatollah Khomeini, during Friday prayers ceremony at the Tehran University campus, in Tehran, Iran, Friday, April 24, 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) (Vahid Salemi)

Dijo que el Vicepresidente JD Vance no viajaría, pero que sigue “profundamente implicado” y estaría dispuesto a ir a Pakistán “si creemos que es un uso necesario de su tiempo”.

Vance, el Secretario de Estado Marco Rubio y el equipo de seguridad nacional del presidente están en “estado de alerta” para volar a Pakistán si es necesario, dijo Leavitt.

Araghchi y los dos enviados de Trump mantuvieron horas de conversaciones indirectas en Ginebra el 27 de febrero sobre el programa nuclear de Teherán, pero se marcharon sin llegar a un acuerdo. Al día siguiente, Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra contra Irán.

Leavitt dijo que el presidente decidió enviar a Witkoff y Kushner a Pakistán “para escuchar a los iraníes”.

“Ciertamente hemos visto algunos avances por parte iraní en los últimos días”, declaró Leavitt. No ofreció detalles sobre lo que estaban escuchando los funcionarios estadounidenses.

Islamabad ha intentado dar un nuevo impulso a las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, que no se reanudaron esta semana como se esperaba.

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Prorroga exención de Ley Jones durante 90 días

Por otra parte, el viernes, la Casa Blanca dijo que Trump emitió una prórroga de 90 días a la exención de la Ley Jones, lo que hace más fácil para los buques no estadounidenses para el transporte de petróleo y gas natural.

Anunció por primera vez una exención de 60 días en marzo, en una medida destinada a estabilizar los precios de la energía y facilitar los envíos de petróleo y gas a Estados Unidos tras el cierre efectivo del estrecho de Ormuz.

“Los nuevos datos recopilados desde que se emitió la exención inicial revelaron que un suministro significativamente mayor pudo llegar a los puertos estadounidenses con mayor rapidez”, decía el post de la Casa Blanca en las redes sociales.

El precio del crudo Brent, el estándar internacional, retrocedió al conocerse la noticia, oscilando entre los 103 dólares el barril y más de 107 dólares, un 50% más alto que el 28 de febrero, cuando comenzó la guerra.

Army soldiers take positions in an overhead bridge to ensure security in Islamabad, Pakistan, Friday, April 24, 2026. (AP Photo/M.A. Sheikh) (M.A. Sheikh)

La restricción de los envíos a través del estrecho ha repercutido en los flujos comerciales marítimos mundiales, incluido el Canal de Panamá, que da la vuelta al mundo.

Siguen adelante esfuerzos diplomáticos

Pakistán ha estado intentando que funcionarios estadounidenses e iraníes vuelvan a la mesa después de que Trump anunciara esta semana una prórroga indefinida del alto el fuego con Irán, atendiendo la petición de Islamabad de más tiempo para el acercamiento diplomático.

Ello no ha rebajado las tensiones en el estrecho, una vía de navegación estratégica por la que se transporta una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo en tiempos de paz.

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Irán ha mantenido su estrangulamiento sobre el tráfico a través del estrecho, atacando tres barcos a principios de esta semana, mientras que Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre los puertos iraníes y Trump ha ordenado a los militares “disparar y matar” a pequeños barcos que podrían estar colocando minas.

“Irán tiene una importante elección, la oportunidad de llegar a un acuerdo, un buen acuerdo, un acuerdo sensato”, declaró el viernes a la prensa el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. Dijo que un segundo portaaviones estadounidense se unirá al bloqueo en unos días.

Washington ya tiene tres portaaviones en la región: el USS George H.W. Bush en el océano Índico, el USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo y el USS Gerald R. Ford en el mar Rojo.

Es la primera vez desde 2003 que tres portaaviones estadounidenses operan simultáneamente en la región. La fuerza incluye 200 aviones y 15.000 marineros e infantes de marina, informó el Mando Central estadounidense.

A member of Iran's police special forces stands guard in Tehran, Iran, Friday, April 24, 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) (Vahid Salemi)

Número creciente de víctimas

Desde el comienzo de la guerra, al menos 3.375 personas han muerto en Irán, y más de 2,490 en Líbano, donde estallaron nuevos combates entre Israel y el grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán, dos días después del inicio de la guerra, según las autoridades.

Además, han muerto 23 personas en Israel y más de una docena en Estados árabes del Golfo. Han muerto 15 soldados israelíes en Líbano y 13 miembros de los servicios estadounidenses en toda la región.

La fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en el sur del Líbano también ha sufrido bajas. La FPNUL informó el viernes de la muerte de un miembro indonesio de las fuerzas de mantenimiento de la paz a causa de las heridas sufridas en un ataque a su base el 29 de marzo, lo que eleva a seis -cuatro indonesios y dos franceses- el número de miembros de las fuerzas muertos desde que estalló la guerra.

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Tensiones persisten en Líbano

La situación en Líbano siguió siendo tensa un día después de que Trump anunciara que Israel y Líbano habían acordado prorrogar tres semanas el alto el fuego entre Israel y Hezbolá. Hezbolá no ha participado en la diplomacia mediada por Washington.

Defense Secretary Pete Hegseth speaks to members of the media during a press briefing at the Pentagon, Thursday, April 16, 2026 in Washington. (AP Photo/Kevin Wolf) (Kevin Wolf)

El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una declaración en vídeo difundida por su oficina el viernes, saludó “un proceso para lograr una paz histórica entre Israel y Líbano”.

Anteriormente, el ejército israelí había pedido a los habitantes de la localidad de Deir Aames, en el sur de Líbano, que la evacuaran, alegando que Hezbolá la utilizaba para lanzar ataques contra Israel.