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Consejo de Estudiantes de la UPR de Bayamón se une al paro de 72 horas decretado en los recintos de Ponce y Mayagüez

La moción fue aprobada durante una asamblea extraordinaria celebrada en la mañana de hoy

27 de marzo de 2026 - 8:50 PM

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El CGE de Bayamón advirtió que, si durante la reunión pautada para hoy de la Junta de Gobierno de la UPR no se retira la destitución del rector de ese campus, Miguel Vélez Rubio, y se le retira la confianza a Jordán Conde, el paro continuará el próximo lunes, 30 de marzo. Jenniffer González, Sebastián Negrón, Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, Ingeniera Lucy Crespo (Carlos Rivera Giusti)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico (UPR) informó que el estudiantado aprobó unirse al paro decretado por sus homólogos del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y Ponce, en protesta por las destituciones de cinco rectores por parte de la presidente de la institución, Zayira Jordán Conde.

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El CGE de Bayamón resaltó, en una publicación en su página de Facebook, que se aprobó una moción para comenzar con un paro de 24 horas a partir de la medianoche de hoy

El paro, advirtió el CGE de Bayamón, se extendería por 72 horas, continuando este lunes, 30 de marzo, si la Junta de Gobierno de la UPR no destituía a Jordán Conde durante la reunión celebrada en la tarde de hoy. En dicha reunión, la Junta de Gobierno acogió las peticiones de destitución hechas por Jordán Conde contra los rectores de los recintos de Río Piedras, Mayagüez, Ponce, Aguadilla y Bayamón.

“Se acordó en la asamblea que se realizaran manifestaciones pacíficas hoy (jueves) desde las 5:00 p.m. en los alrededores del teatro. Será necesario el apoyo y la asistencia de todos para poder lograr el objetivo. Les exhortamos a que se preparen carteles con los que se puedan expresar. Si todos nos hacemos presentes, podremos ver resultados”, indica la comunicación firmada por el presidente del Consejo de Estudiantes, Anthony G. Pérez Cardez.

Decretan paro en Mayagüez y Ponce

El miércoles, los CGE del RUM y del Recinto de Ponce decretaron paros de 72 horas, que comenzaron en la tarde.

El CGE del Recinto de Ponce indicó que, si Jordán Conde no renunciaba o no era destituida en o antes del 6 de abril, podrían decretar una huelga a la que se unirían otros recintos.

“Este paro tendría la meta de enfocar la atención de la comunidad universitaria en los resultados de la próxima reunión de la Junta de Gobierno (de la UPR), donde se discutirán las destituciones de los diferentes rectores a petición de la presidenta Zayira Jordán”, sostuvo el consejo del RUM.

Por su parte, la secretaria ejecutiva del CGE del Recinto de Ponce, Stephanie Crystal Ruiz Camacho, certificó en una moción enmendada que el estudiantado aprobó, por unanimidad, iniciar un paro de 72 horas, que comenzó a las 3:00 p.m. de este miércoles, “con distintas manifestaciones dirigidas a la renuncia o destitución de la presidenta de la UPR (Jordán Conde) y que la doctora Hortensia Cruz Rivera prevalezca como nuestra rectora”.

El CGE aclaró que, durante el paro, o la posible huelga, “los grupos de talento, atletas y grupos representativos no se vean afectados en sus prácticas”.

Como parte de la resolución, también se permitirá que la Consejería y Servicios Psicológicos (CONSEP) “atienda de manera virtual a todo aquel estudiante que necesite de sus servicios”. También permitirán el acceso a la universidad a los estudiantes-atletas y grupos representativos para sus prácticas y “de igual forma, a estudiantes investigadores y sus profesores”. Dicho acceso será en el portón de la cancha, “con una lista verificada de acceso”.

La doctora Angélica Varela Llavona, quien hasta hoy fue rectora de la UPR Río Piedras, es una reconocida académica y líder administrativa con amplia experiencia en el servicio público y la gestión de la educación superior. Según su biografía, entre sus habilidades y experiencias destacan la planificación estratégica, administración de recursos y resolución de conflictos. La doctora Sonia Rivera González, quien hasta hoy fue rectora del recinto aguadillano, posee un doctorado en Educación. Había laborado en la UPR en Aguadilla desde el 1992 como profesora de Química, decana de Asuntos Académicos, entre otras funciones.
1 / 7 | En fotos: estos son los cinco rectores de la UPR que Zayira Jordán Conde sacó de sus puestos. La doctora Angélica Varela Llavona, quien hasta hoy fue rectora de la UPR Río Piedras, es una reconocida académica y líder administrativa con amplia experiencia en el servicio público y la gestión de la educación superior. - alexis.cedeno

La moción añadió que “de no haber un cambio para el 6 de abril de 2026, ya sea tanto de la presidencia (de la UPR) o los rectores, entraremos en una huelga multisectorial, junto a otros recintos, en petición de la renuncia o la destitución de la presidenta de la UPR”.

El Consejo de Estudiantes del Recinto de Río Piedras repudió, el martes, las acciones de Jordán Conde y se unió a una resolución de la Junta Administrativa de la UPR de Río Piedras, que rechazó la actuación de la presidenta.

En los pasados meses, varios sectores de la comunidad universitaria han reclamado la salida de Jordán Conde como presidenta de la universidad del Estado ante el descontento con su gestión.

La Junta Universitaria retiró su confianza a la presidenta del sistema, en una reunión ordinaria el 4 de febrero, por lo que consideran ha sido su “reiterado incumplimiento de deberes institucionales”.

Sin embargo, la Junta de Gobierno de la UPR rechazó, en su reunión ordinaria del 29 de enero, destituir a la presidenta, al derrotar una moción presentada a esos fines con siete votos a favor, cinco votos en contra y una abstención.

La pista de atletismo necesita mantenimiento estructural.El deterioro visible en las instalaciones deportivas motivó una resolución que declara el complejo en estado de emergencia.La renovación de la pista figura entre los proyectos pendientes de infraestructura.
1 / 15 | En imágenes: el deterioro del complejo deportivo de la UPR-Río Piedras. La pista de atletismo necesita mantenimiento estructural. - Xavier Araújo
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Breaking NewsUniversidad de Puerto RicoParo en la UPRHuelga en la UPRRUMBayamónPonceZayira Jordán Conde
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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